Bakan Çavuşoğlu’ndan Bosna Hersek’te kritik temaslar

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Konsey Başkanı Sefik Dzaferovic tarafından kabul edildi, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Lideri Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmelerine ilişkin, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic ile ikili ilişkilerimizi, Bosna Hersek'teki ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldık. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic ile görüştük. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve istikrarına desteğimiz sürecek. Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi ve SDA Partisi lideri kardeşim Bakir İzetbegoviç'le Saraybosna'da bir araya geldik." paylaşımı yaptı.

Çavuşoğlu resmi ziyaretlerinin ardından, Avrupa Şampiyonası B Grubu maçları için Saraybosna'da bulunan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı oyuncularını ziyaret etti.

Oyuncularla toplu fotoğraf çektiren Bakan Çavuşoğlu, tüm ekibe başarılar diledi. Takım oyuncularının forma hediye ettiği Çavuşoğlu, "Dualarımız ve desteklerimiz takımımızla." dedi.

Bosna Hersek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ile de bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu'na, takım direktörü Alaga Pasic tarafından hediye takdim edildi.

BOSNALI YETKİLİLER ÇAVUŞOĞLU'NUN ZİYARETİNDEN MEMNUN

Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşme sonrası basına konuşan Komsic ve Dzaferovic, Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Komsic, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yanında olduğunu vurguladı.

Dzaferovic, "Türkiye, bölgede istikrar sağlayıcı bir role sahiptir ve toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi ve reformlarımızı desteklemektedir. Türkiye'ye Bosna Hersek'e verdiği destekler için teşekkür ederiz." diye konuştu.﻿