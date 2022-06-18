İSPARK’a gelen yüzde 100 zam vatandaşı isyan ettirdi!

VATANDAŞTAN GELEN ZAMMA SERT TEPKİ!

Gelen son zamdan sonra bazı vatandaş isyan eden vatandaşlar:

"Parket devam et otoparkı. Açık otopark 10 saati 45 TL Geçen hafta 28 TL idi. %80 den fazla zam olacak iş mi? Toplu taşımayı böyle mi teşvik ediyorsunuz?"

"3 saat arabanı park ediyorsun 30 lira. Kapalı otoparka falan da değil, bildiğin sokağa. İspark'ın semte göre fiyat politikası var bir de. Her semtte farklı fiyat var. Resmen haraç gibi. Para vermezsen plakaya işliyor, satışa engel vs. yalanı var ayrıca. Yasal değnekçi!"