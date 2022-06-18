İSPARK’a gelen yüzde 100 zam vatandaşı isyan ettirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. Bunun üzerine İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.
İSPARK'A YÜZDE YÜZ ZAM!
Gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu görüldü. Daha önce tam gün otopark ücreti 25 lirayken yapılan zamla ücretler 50 lira oldu. Bazı yerlerdeyse 60 lira. İSPARK'ın sitesine bakıldığında Kadıköy'deki parkların fiyatları 50 lira görünürken Bebek'teki fiyatlar 60 lira oldu. Yönetim zam gerekçesi olarak personel maliyetlerini öne sürerken, saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi.
VATANDAŞTAN GELEN ZAMMA SERT TEPKİ!
Gelen son zamdan sonra bazı vatandaş isyan eden vatandaşlar:
"Parket devam et otoparkı. Açık otopark 10 saati 45 TL Geçen hafta 28 TL idi. %80 den fazla zam olacak iş mi? Toplu taşımayı böyle mi teşvik ediyorsunuz?"
"3 saat arabanı park ediyorsun 30 lira. Kapalı otoparka falan da değil, bildiğin sokağa. İspark'ın semte göre fiyat politikası var bir de. Her semtte farklı fiyat var. Resmen haraç gibi. Para vermezsen plakaya işliyor, satışa engel vs. yalanı var ayrıca. Yasal değnekçi!"