Doktor Mustafa Nihat Koç Eşiyle Kongreye Katıldı.

Hem iş hem tatil ziyaretini gerçekleştiren çift, bu alanda önemli kongrelere katıldı . Bir çok yeni teknikleri yerinde izlerken Paris sokaklarında keyifli zaman geçirerek bu güzel anlarınıda ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Paris'de birbirinden önemli alanlarıda ziyaret etmeyi ihmal etmeyen çift "Buraya aslında hem yorgunluğumuzu hem de son dönemin yoğunluğunda kendimizide ihmal ettiğimizi düşünerek, ufak bir tatil planı olarak düşündük, bu arada dünyanın en büyük estetik kongrelerinden olan IMCAS DÜNYA ESTETİK KONGRESİ için üzerinde çok yoğunlaşarak geliştirmeye çalıştığım bir estetik ameliyat var. Yüz gençleştirme ile ilgili. Bununla ilgili de çok önemli meslektaşlarımla fikir alışverişinde bulundum.







Çok yakında bu yeni prosedürü estetik camiasına kazandıracağız. Ülkemiz adına yenilikleri yerinde görüp inceledik ben estetik cerrahım ama eşim Uzm. Dr. Nihal Koç medikal estetik işlemleri yaptığı için daha farklı teknikleri de inceleme fırsatımız oldu" dedi. Bir çok alanda başarılı olan ünlü çift Paris'de hem iş hem aşk tatili yapmış oldular. Uzm Dr.Nihal Koç, "Hem dinlendik enerji topladık hemde bilimsel açıdan çok yararlı bir kongre geçirdik. Parisi çok seviyorum. Hem aşıkları buluşturuyor hem de tüm dünyadan estetikçileri bir araya getiriyor, burda olduğumuz için çok mutluyuz" diye ekledi





"Bu bir ilandır"