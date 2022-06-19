Haberler Gündem Haberleri Trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Er Hüseyin Kenan, son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 19.6.2022 16:02

Trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Er Hüseyin Kenan, son yolculuğuna uğurlandı

İHA
Trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Er Hüseyin Kenan, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Er Hüseyin Kenan, cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Maçka ilçesinden Trabzon istikametine gitmekte olan Hüseyin Kenan (21) yönetimindeki motosiklete aynı yönde gitmekte olan U.B yönetimindeki 61 DU 127 plakalı Hyundai marka otomobil Çağlayan mahallesi mevkiinde arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü U.B. olay yerinden kaza sonrası hızla uzaklaştı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken rahatsızlığı sonucu hava değişimi için memleketi Trabzon'a geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden jandarma er için Akoluk Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.

DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze namazına Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen ve çok sayıda vatandaş katılırken, jandarma er Hüseyin Kenan kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Er Hüseyin Kenan, son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA