Trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Er Hüseyin Kenan, son yolculuğuna uğurlandı

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken rahatsızlığı sonucu hava değişimi için memleketi Trabzon'a geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden jandarma er için Akoluk Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.