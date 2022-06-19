Tuba Ersöz, Türkiye’nin ilk başörtülü il başsavcısı oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesinde savcı ve hakim değişikliklerinin yapılmasıyla Konya Beyşehir Başsavcısı olan Tuba Ersöz 2022 Yaz Kararnamesiyle küçük Gümüşhane başsavcısı oldu.



TUBA ERSÖZ KİMDİR?



Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve 2020 karanamesi ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor. Türkiye'nin ilk tesettürlü baş savcısı olarak biliniyor.

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Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, tamamladıkları 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesinin, HSK internet sitesinde yayınlanacağını bildirdi.

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