6 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, polisin dikkati sayesinde yakalandı

BYLOCK KULLANCISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada O.Y.'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, Erzurum'un Çat ilçesinde örgüte ait yurt müdürlüğü görevleri yaptığı, örgütün protesto eylemlerine katıldığı tespit edildi. Erzurum polisi tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 tarihinden bu yana arandığı da ortaya çıktı.