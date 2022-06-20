6 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı. Uygulamada O.Y. adlı kişinin kendi fotoğrafı bulunan sahte kimlik ibraz etmesi polisin dikkatinden kaçmadı.
BYLOCK KULLANCISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmada O.Y.'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, Erzurum'un Çat ilçesinde örgüte ait yurt müdürlüğü görevleri yaptığı, örgütün protesto eylemlerine katıldığı tespit edildi. Erzurum polisi tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 tarihinden bu yana arandığı da ortaya çıktı.