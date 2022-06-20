CHP’li belediyenin yurt oyunu

CHP'liAntalya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendi ait olan ve 49 yıllığına TÜRGEV'e verilen Kepez'deki kız öğrenci yurt binası ile İlim Yayma Cemiyeti'ne verilen Muratpaşa'daki öğrenci yurdu binalarını geri aldı. Sosyal medyada yurdun HDP'ye yakın bir kuruluşa tahsis edileceği iddia edildi. Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel zamanında irtifak hakkı bedelsiz olarak 49 yıllığına iki kuruma verilen yurt binaları Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni oy çokluğuyla aldığı yeni kararla belediyenin kullanımına geçti. Oylamanın ardından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğrenciler için açtıkları yurtlara kira ödediklerini söyleyerek, "Sayıştay incelemesinde 'Senin kendi yurt binaların varken, neden bu kirayı ödüyorsun' diyor" dedi.TÜRGEV yurdu yöneticileri ise karar tepki gösterdi. Sözleşmeye harfiyen uyduklarını belirten görevliler, "Büyükşehir komik gerekçe ile yurdu geri alıyor. Oysa yurt sadece öğrencilerin hizmetinde idi. Burada en çok öğrenciler mağdur olacak" diye konuştu.belediyenin, öğrencileri sokağa atmayı amaçlayan bu girişimi, sosyal medyada büyük tepki gördü.Binlerce sosyal medya kullanıcısı 'Kızlara DokunmaCHP' etiketi ile Muhittin Böcek'e, "Birilerine söz mü verdin yoksa orayı", "Oy aldıkları HDP ve renklilere vereceği söyleniyor", "Oraya LGBT'leri ve HDP'lileri mi yerleştireceksiniz?", Kime tahsis edeceksiniz orayı? PKK'lı alçakları mı, Renklilere mi?" şeklinde sorularla tepki gösterdi.