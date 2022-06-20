Devlet Bahçeli Türkiye’yi ağlatan Ayşe Sabancalı’yı yalnız bırakmadı

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği sırada kimliğini otomobilde unutan ve polisin 'annen-baban nerede' sorusu üzerine 'ikisi de vefat etti' diye cevap veren 19 yaşındaki Ayşe Sabancalı tüm Türkiye'yi ağlattı. Polislerin ve yakınlarının yardımıyla kimliği getirilen ve sınava giren Ayşe Sabancalı'nın eğitim masrafları MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Osmaniye Vakfı tarafından karşılanacak.

Açıklama Osmaniye Vakfı resmi hesaplarından "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın, devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." İfadeleriyle paylaşıldı.