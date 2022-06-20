Haberler Gündem Haberleri “İlk defa açıklıyoruz” diyerek duyurdu! Yunanistan'ın kirli planı deşifre oldu: Şimdiye kadarki sevkiyatların en büyüğü olacak
Giriş Tarihi: 20.6.2022 22:31

“İlk defa açıklıyoruz” diyerek duyurdu! Yunanistan'ın kirli planı deşifre oldu: Şimdiye kadarki sevkiyatların en büyüğü olacak

“İlk defa açıklıyoruz” diyerek duyurdu! Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu: Şimdiye kadarki sevkiyatların en büyüğü olacak

Geçtiğimiz günlerde bir Türk TIR şoförünün kaydettiği görüntü ABD'nin Atina yönetimine desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bulgaristan'daki bir otoyolda çekilen görüntüde; ABD askeri araçlarını taşıyan Yunan TIR'ları görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, A Haber Muhabiri İlhan Tahsin konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tankların Dedeağaç Limanı’nda konuşlanacağını söyleyen İlhan Tahsin "İlk defa açıklıyoruz" diyerek çok önemli bir iddia ortaya attı. İşte

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin:

Bu görüntüler Bulgaristan otoyolunda çekildi. Bu tanklar Dedeağaç Limanı'nda konuşlanacak. Yaklaşık 3 günden beri Dedeağaç'ta Amerikan ve Yunan subaylar, sürekli istişare ve toplantı halindeler. Gelecek olan bir Amerikan kargo gemisi var. O kargo gemisi boş gelmiyor. Bu getirdikleri silahların 2,5 katını getirecekler. Buradan ilk defa Türk televizyonlarında bunu açıklıyoruz. Bunlar net bilgiler. Yunan basını bugün bu olayı sızdırdı. Şimdiye kadar yapılan sevkiyatların 2,5 katı daha fazlasını yapacaklar. Ağırlıklı olarak tank getirecekler.

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“İlk defa açıklıyoruz” diyerek duyurdu! Yunanistan'ın kirli planı deşifre oldu: Şimdiye kadarki sevkiyatların en büyüğü olacak
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