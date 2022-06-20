“İlk defa açıklıyoruz” diyerek duyurdu! Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu: Şimdiye kadarki sevkiyatların en büyüğü olacak

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin:

Bu görüntüler Bulgaristan otoyolunda çekildi. Bu tanklar Dedeağaç Limanı'nda konuşlanacak. Yaklaşık 3 günden beri Dedeağaç'ta Amerikan ve Yunan subaylar, sürekli istişare ve toplantı halindeler. Gelecek olan bir Amerikan kargo gemisi var. O kargo gemisi boş gelmiyor. Bu getirdikleri silahların 2,5 katını getirecekler. Buradan ilk defa Türk televizyonlarında bunu açıklıyoruz. Bunlar net bilgiler. Yunan basını bugün bu olayı sızdırdı. Şimdiye kadar yapılan sevkiyatların 2,5 katı daha fazlasını yapacaklar. Ağırlıklı olarak tank getirecekler.