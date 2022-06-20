Nöbetim kavuşuncaya kadar devam edecek

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1021'inci gününde devam ediyor. Elinde çocuğunun fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi. Panay, evladına özlem duyduğunu ifade ederek, "HDP çocuğumu kandırdı, götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumdan hiç haber alamadım. Oğlumu istiyorum" dedi.