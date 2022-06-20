Haberler Gündem Haberleri Nöbetim kavuşuncaya kadar devam edecek
Giriş Tarihi: 20.6.2022

Nöbetim kavuşuncaya kadar devam edecek

Nöbetim kavuşuncaya kadar devam edecek
HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1021'inci gününde devam ediyor. Elinde çocuğunun fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi. Panay, evladına özlem duyduğunu ifade ederek, "HDP çocuğumu kandırdı, götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumdan hiç haber alamadım. Oğlumu istiyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Nöbetim kavuşuncaya kadar devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA