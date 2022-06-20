O iddialar asılsız çıktı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile 5 bin 75 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnamede, 33 il ile 63 ilçe başsavcısı değişti. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının yüzde 70'i tercihlerine atanırken, İstanbul'da bu oran yüzde 98 oldu.



KENDİ TERCİHİYLE TURHAL'A ATANDI



İstanbul'dan tercih içi kararname kapsamında görev yeri değiştirilen hakimlerden birisi de Gezi davasının hakimlerinden Kürşad Bektaş. Bektaş'ın davada verilen karara şerh düştüğü için İstanbul'dan Turhal'a sürüldüğü iddia edilse de Bektaş 5'inci tercihi olan Turhal'a atandı.



DOĞU GÖREVİ BULUNMUYOR



Diğer yandan Adnan Oktar iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu'nun da Van'a sürüldüğü iddia edilirken, bu iddia da asılsız çıktı. Babaloğlu'na zorunlu tayinci olduğu kısa mesajla Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğince bildirildi. Daha önce Nazilli, Borçka, Göynük'te görev yapan Babaloğlu, Doğu görevinde bulunmadığı için kararname prensipleri kapsamında Van'a görevlendirildi.