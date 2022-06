SABAH, sanayi şehirlerine dönüşen Çobanbey ve Azez’de

"En az 60 bin insana istihdam sağlayacak 1800 işletmeden bahsediyoruz. Bunlardan 126'sı faaliyete geçmiş durumda. Şu anda bu bölgelerde 6 milyon insan yaşıyor. Bu dört operasyon sayesinde 6 milyon insan bu bölgede tutunması sağlandı. Bu nüfusun üçte ikiye yakın kısmı da aslında Suriye'nin diğer taraflarından bu bölgeye gelmiş insanlar. Bugün itibariyle 507 bin 292 geçici koruma altındaki Suriyeli bu bölgelere gönüllü geri dönüş yapmış durumda. İşte bu bölgede yürütülen organize sanayi bölge çalışmaları olmak üzere bütün hayatı normalleştirme faaliyeti bu amaca hizmet için."

6 MİLYON SURİYELİ GÜVENDE YAŞIYOR

Vatandaşların temel hizmetlere ulaşması için yoğun gayret sarf edildiğini anlatan Çataklı, "Yaklaşık 6 yıl olmuş. Çobanbey'in her tarafı yıkılmış haldeydi. Bir Allah'ın kulunun kalmadığı bir yerdi. Bugün her yönüyle toparlanmaya başlamış, Türkiye'den çok sayıda geçici koruma altındaki Suriyelinin yaşadığı bir ilçeye dönüşmüş durumda. Burası ziyaretimizin ilk noktasıydı. Azez'e gittiğimizde aynı şeyi göreceğiz. Cerablus'ta da aynı durumla karşılaşacağız. Bab'da, Resulayn'da, ve diğer bölgelerde aynı durum söz konusu. Türkiye, bu bölgedeki operasyonlar sonrası hayatı normalleştirmek için yürüttüğü faaliyetler sayesinde 6 milyon insanın güvenli bir şekilde yaşamasına imkan sağladı. Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna duyurduğu 1 milyon hedefli, gönüllü geri dönüş projesinin yürütüleceği bu alanlardaki durumu yerinde görme imkanı bulduk. Her geldiğimizde bir öncekinden daha toparlanmış olarak görüyoruz bölgeyi. Nüfusun arttığını, bölgenin ekonomik olarak canlandığını görüyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğunu görmüş oluyoruz" dedi.

Türkiye'nin başarılı operasyonuyla terör örgütlerinden temizlenen Çobanbey, adete sanayi şehrine dönüştü. Çobanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyette bulunan fabrika ve işyerlerinde çalışan Suriyelilerin yüzü güldü.