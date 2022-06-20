SABAH, sanayi şehirlerine dönüşen Çobanbey ve Azez’de

Suriye'nin kuzeyi, terör örgütlerinin zulmü altındaydı. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar birbirinden başarılı operasyonlara imza attı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarla terör yuvaları temizlendi. Teröristlerin tüm planları altüst edilirken güney sınırı güvenliğini sağlamış oldu. Türkiye bunun yanında başarılı sınır ötesi operasyonlar neticesinde terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde kalkınma planı hazırlayarak Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin önünü açtı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk sınır ötesi operasyonun 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatarak verdi. Operasyonun ilk gününde Suriye'nin Cerablus ilçesi terörden temizlendi. Ardından Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Çobanbey ve Azez terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. 7 ay süren harekatta 2 bin 55 kilometrekare alan terörden arındırıldı. 3 binden fazla DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, SABAH muhabirleri Ömer Çetin (fotoğrafta) ve Uğur Yıldırım'a önemli açıklamalarda bulundu.
Organize sanayi bölgesinin yapımına 350 dönümlük bir arazide başlandığını, talebin fazla olması nedeniyle 100 dönümlük bir alanın daha bölgeye ilave edildiğini ifade eden Çataklı, "Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bin 386 imalathane bulunuyor. Bu imalathanelerden bin 355'i tamamlandı. İmalathanelerden 90'ını üretime başlamış durumda. Türkiye'nin güneyinde, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 20 bin kişiye istihdam sağlanacak" dedi.
SURİYE'DE 60 BİN İNSANA İŞ İSTİHDAMI
Bölgedeki yerel meclisler, sivil toplum kuruluşları ve koordinatörlük görevini üstlenen Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa Valilikleri ile sadece Çobanbey'de değil 7 bölgede daha benzer organize sanayi bölgesi yapım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çataklı, şunları söyledi:
"En az 60 bin insana istihdam sağlayacak 1800 işletmeden bahsediyoruz. Bunlardan 126'sı faaliyete geçmiş durumda. Şu anda bu bölgelerde 6 milyon insan yaşıyor. Bu dört operasyon sayesinde 6 milyon insan bu bölgede tutunması sağlandı. Bu nüfusun üçte ikiye yakın kısmı da aslında Suriye'nin diğer taraflarından bu bölgeye gelmiş insanlar. Bugün itibariyle 507 bin 292 geçici koruma altındaki Suriyeli bu bölgelere gönüllü geri dönüş yapmış durumda. İşte bu bölgede yürütülen organize sanayi bölge çalışmaları olmak üzere bütün hayatı normalleştirme faaliyeti bu amaca hizmet için."
6 MİLYON SURİYELİ GÜVENDE YAŞIYOR
Vatandaşların temel hizmetlere ulaşması için yoğun gayret sarf edildiğini anlatan Çataklı, "Yaklaşık 6 yıl olmuş. Çobanbey'in her tarafı yıkılmış haldeydi. Bir Allah'ın kulunun kalmadığı bir yerdi. Bugün her yönüyle toparlanmaya başlamış, Türkiye'den çok sayıda geçici koruma altındaki Suriyelinin yaşadığı bir ilçeye dönüşmüş durumda. Burası ziyaretimizin ilk noktasıydı. Azez'e gittiğimizde aynı şeyi göreceğiz. Cerablus'ta da aynı durumla karşılaşacağız. Bab'da, Resulayn'da, ve diğer bölgelerde aynı durum söz konusu. Türkiye, bu bölgedeki operasyonlar sonrası hayatı normalleştirmek için yürüttüğü faaliyetler sayesinde 6 milyon insanın güvenli bir şekilde yaşamasına imkan sağladı. Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna duyurduğu 1 milyon hedefli, gönüllü geri dönüş projesinin yürütüleceği bu alanlardaki durumu yerinde görme imkanı bulduk. Her geldiğimizde bir öncekinden daha toparlanmış olarak görüyoruz bölgeyi. Nüfusun arttığını, bölgenin ekonomik olarak canlandığını görüyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğunu görmüş oluyoruz" dedi.
Türkiye'nin başarılı operasyonuyla terör örgütlerinden temizlenen Çobanbey, adete sanayi şehrine dönüştü. Çobanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyette bulunan fabrika ve işyerlerinde çalışan Suriyelilerin yüzü güldü.
ÇOBANBEY SANAYİ KENTİNE DÖNÜŞTÜ
Suriyeli Hasan Abdullah, 6 yıl önce Halep çatışma bölgesinden çakarak Gaziantep'e yerleşti. Bölge terör örgütlerinden temizlenmesi üzerine 3 kardeşi ve ailesi ile birlikte memleketi Çobanbey'e dönüş yaptı. Türkiye'nin katkılarıyla oluşturun Çobanbey Sanayi Bölgesinde ayakkabı ve hırdavat ürünlerinin satıldığı işletme açtı. Abdullah'ın yanında 8 Suriyeliye daha istihdam sağlamış oldu. Abdullah, Türkiye'nin bölgede barışı sağladığını bununla da yetinmeyerek iş imkanı sunduğunu anlattı.
Suriyeli Ömer Veys ise; sanayi bölgesinde işletme açtığını ve yanında 1 Suriyeliye daha iş imkanı sunduğunu anlattı. Türkiye'nin barış çabasını be mücadelesinin arkasında olduğunu kaydetti.
Sanayi bölgesinde çuval üretimi yapan Emad Süleyman, savaştan kaçarak 5 yıl Gaziantep'te yaşadığını ve gönüllü geri dönüş ile ülkesine döndüğünü kaydetti. Kurduğu çuval imalatı atölyesinde 100 kişiye istihdam sağladığına dikkati çeken Süleyman, "Ülkemizi kalkındırmak istiyoruz. Türkiye'ye minnettarız." diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
TSK'nın harekatları neticesinde oluşturulan güvenli bölgelerde hayatın normalleştirken Türkiye'ye yönelik göç baskısını azaltmak için çalışma gerçekleştirildi.
Güvenliği sağlanan bölgelerde ihtiyaçları karşılamak ve düzenleyici işlemler tesis etmek üzere Suriye vatandaşlarından kurulu mahalli meclislere danışmanlık hizmeti verildi. Bunun yanında güvenlik ve yargı teşkilatları oluşturulmuş, bölgede 12 bin 130 güvenlik birimi personeline mesleki eğitim verilerek sahada görev yapmaları sağlandı.
Bölgede aranan şahısların yakalanması maksadı ile adli makamlarla ortak kullanımda Adli İletişim Sistemi (ADİS) kuruldu. Bakanlığımız koordinasyonunda emniyet ve asayişin sağlanmasında önemli rol oynayan Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kuruldu.
Sağlık hizmetleri kapsamında; onarılan ve inşa edilen 8 kamu hastanesi, 106 sağlık merkezi, 33 özel hastane, 43 acil sağlık hizmeti istasyonu, 10 mobil sağlık aracı, 76 ambulans bölge halkının hizmetine sunuldu.
Eğitim kapsamında ise; 26'sı yeni yapılan, 827'si onarılarak faaliyete geçirilenler ile birlikte toplam bin 429 okulda halihazırda 349 bin 762 öğrenci eğitim-öğretimine devam etmesi sağlandı. 48 okul binasının yapımına ise devam edilirken ayrıca bölge halkının meslek edinmesine yönelik kurslar açıldı.
Aile ve sosyal hizmetlere yönelik; 10 sosyal hizmet merkezi, 3 aile destek merkezi ve 8 kreş- sosyal market bölge halkının hizmetine sunuldu. Gençlik ve Spor faaliyetleri de unutulmadı. Onarılan ve inşa edilen 6 stadyum, 10 gençlik merkezi, 3 spor salonu, 3 kültür merkezi ve 15 futbol sahası bölge halkının hizmetine sunuldu.
Din hizmetleri kapsamında; 243'ü yeni yapılan, bin 151'i onarılarak ibadete açılanlarla birlikte toplam bin 394 camii bölge halkının hizmetine sunulmuş, 129 camiinin ise yapımı sürüyor.
Savaştan en çok zarar gören kısım ise ulaştırma ve altyapı oldu. Bunu için ise; 142 km asfalt yol yapımı, 107 bin 600 ton asfalt yama, 1 milyon 213 bin 93 m2 kilit taşı ve 283 bin 848 metre bordür taşı yapımı gibi alt yapı iyileştirme hizmetleri verildi. Ayrıca bölgeye su, elektrik, GSM, internet arzı ile temizlik, alt yapı geliştirme gibi hizmetler de verilmeye devam ediyor.