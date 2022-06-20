Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu! Açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 20.6.2022 12:34 Son Güncelleme: 20.6.2022 13:02

SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu! Açıklama geldi...

SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis’e sundu! Açıklama geldi...

Son dakika haberine göre; Bakayalara Bedelli Affı Düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt verdi. İşte Bakayalara Bedelli Askerlik Affı Düzenlemesi ve son dakika haberinin tüm detayları...

Bakayalara bedelli askerlik imkanı sağlayacak olan düzenleme AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal düzenleme ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında önemli detayları kamuoyu ile paylaştı. Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili detayları paylaşan Ünal daha sonra soruları da yanıtladı. Ünal'a, 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusu da soruldu. Ünal, Milli Savunma Bakanlığı'nı işaret ederek yanıt verdi.

ÜNAL: ASTSUBAYLARA YÖNELİK MÜJDEYİ İÇERİYOR

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Teklifimiz, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenliyor.

Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor.

"20 MADDEDEN OLUŞUYOR"

Genelkurmay başkanının görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.

7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Ücretle ilgili de yani bakaya, yoklama, yoklama kaçağı ile ilgili de durumu, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin ücretleriyle ilgili Savunma Bakanlığı miktarları belirleyip kamuoyu ile paylaşacak.

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SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu! Açıklama geldi...
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