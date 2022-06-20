SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis’e sundu! Açıklama geldi...

Bakayalara bedelli askerlik imkanı sağlayacak olan düzenleme AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal düzenleme ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında önemli detayları kamuoyu ile paylaştı. Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili detayları paylaşan Ünal daha sonra soruları da yanıtladı. Ünal'a, 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusu da soruldu. Ünal, Milli Savunma Bakanlığı'nı işaret ederek yanıt verdi.