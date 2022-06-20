SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Nisan 2023’te bitecek

"DÜNYAYI TÜRKİYE'YE BAĞLAYAN ESERLERİMİZE HER GÜN BİR YENİSİNİ EKLİYORUZ"

Karaismailoğlu, bütün projeleri ülkenin ticarete, ulaştırmaya, turizme, sosyal yaşama dair iç dinamikleri olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Bunlarla yetinmediklerini, dış ülkelerle ticari faaliyetler başta olmak üzere ülkeye fayda üretecek her türlü ilişkinin hesaplara katıldığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Sonunda devlet himayesinde, bilimsel çalışmalarla şekillendirilmiş eserler ortaya çıkmaktadır. Onun için bu eserlerimiz dünyadaki sayılı mühendislik projelerinden olmakta. Bizler günü geçiştirmeye çalışanlardan hiç olmadık, olmayız. Bizler çocuklarımızın geleceğini aydınlatmak, ülkemizi hak ettiği yere, dünyanın süper güçleri arasına sokmak için çabalamaktayız. Bunun altyapısını hazırlamak da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden, milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz. O nedenle hem iç hem de dış entegrasyonu sağlayan, dünyayı Türkiye'ye bağlayan eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz."

"KÖPRÜDE YÜZDE 56 ORANINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için 1 milyar 351 milyon liranın üzerinde bir yatırım planladıklarını, köprünün 1669 metre uzunluğunda olduğunu aktardı.

Köprüde geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapımına ağustos 2021'de başladığımız köprüde yüzde 56 oranında fiziki gerçekleşme sağlamış bulunmaktayız. Projemizi 2023 yılının ilk yarısında hep birlikte hizmete açacağız. 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün hizmete girmesiyle, şehrimizin kuzey bölgesindeki trafikte büyük bir rahatlama olacaktır. Adana'nın, stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı da sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda, şehir içi trafik de çok daha güvenli hale gelecektir. Bu köprüyü biliyorsunuz geçmiş dönemdeki Adana Büyükşehir Belediyesi başlatmıştı ama maalesef şu anki mevcut yönetim, Adana Büyükşehir Belediyesi bu işi devam ettirmediği için ve vatandaşımız ve milletimiz için önemli bir proje olduğu için bakanlık olarak üzerimize aldık. Bir an önce bitirmek için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir çalışma içerisindeyiz."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 6. büyük şehri Adana'nın yoğun yerleşim alanlarının ortasında yer alan köprünün, barajın su tahliyesi önünde engel oluşturmaması için mümkün olduğunca az ayaklı ve maksimum açıklıklı yapıldığını anlattı.

Ulaşım ve altyapı politikaları ışığında, projelerini güçlü temellere oturtarak hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Böylelikle hayata geçirdiğimiz projelerle bölgesel kalkınmayı sağlıyor, vatandaşlarımızın refahını yukarılara taşıyoruz. Bu uğurda Adana'nın daha önce görmediği hizmetleri milletimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle bütün ekibimizle çalışmaları sürdürüyoruz. Bizler, ülke genelinde yaptığımız tünellerle, geçit vermeyen dağları aşıyoruz. Viyadük ve köprülerimizle derin vadileri hızlı, güvenli ve ekonomik olarak geçiyoruz. Bunun yanında kara yollarımızın şehir geçişlerinde de şehir içi trafiği rahatlatmak için de çevre yollarını yapıyoruz. Bazen de şehir içindeki doğal dokularımız karşısında şehir içi trafiği rahatlatacak köklü çözümlere imza atmaktayız."