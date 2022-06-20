Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın cezasına KADEM'den itiraz
Giriş Tarihi: 20.6.2022 18:56 Son Güncelleme: 20.6.2022 19:13

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın cezasına KADEM'den itiraz

SON DAKİKA: Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’nın cezasına KADEM’den itiraz

Son dakika bilgisine göre üniversiteli Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü davada milyonların beklediği karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı, hakim karşısında son savunmasını yaptı. Taraflar son kez dinlendikten sonra hakim kararını açıkladı. Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi ile 23 yıla düşürüldü. KADEM'den verilen kararla ilgili bir açıklama geldi ve 'Bu kez adalet tecelli etmedi' ifadesi kullanıldı. İşte son dakika açıklamaları...

Son dakika haberleri... Pınar Gültekin Temmuz 2020'de vahşice öldürülmüştü. Katil Cemal Metin Avcı, hakim karşısında son savunmasını yaptı. Taraflar son kez dinlendikten sonra hakim kararını açıkladı. Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi ile 23 yıla düşürüldü. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve cezanın yetersiz olduğunu belirtti.

KADEM: BU KEZ ADALET TECELLİ ETMEDİ

KADEM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Adalet bu kez tecelli etmedi! Genç bir kadının akıl almaz yöntemlerle eziyet çektirilerek vahşice katledildiği PınarGültekin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik indirimiyle" 23 yıla düşürdü.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMENİN TAHRİKİ OLAMAZ"

Diğer sanıkların ise beraatine karar verdi. Bu vahşet dolu olayda, sanığın ifadeleriyle haksiz tahrik indirimi uygulanması, toplumun adalet duygusunu zedelemiştir. Canavarca hisle kasten öldürmenin haksız tahriki olmaz, olamaz!

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yargı sürecini takip edeceğiz.

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SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın cezasına KADEM'den itiraz
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