SON DAKİKA: Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’nın cezasına KADEM’den itiraz

Son dakika haberleri... Pınar Gültekin Temmuz 2020'de vahşice öldürülmüştü. Katil Cemal Metin Avcı, hakim karşısında son savunmasını yaptı. Taraflar son kez dinlendikten sonra hakim kararını açıkladı. Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi ile 23 yıla düşürüldü. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve cezanın yetersiz olduğunu belirtti.