SON DAKİKA: Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’nın cezasına KADEM’den itiraz

Son dakika haberleri... Pınar Gültekin Temmuz 2020'de vahşice öldürülmüştü. Katil Cemal Metin Avcı, hakim karşısında son savunmasını yaptı. Taraflar son kez dinlendikten sonra hakim kararını açıkladı. Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi ile 23 yıla düşürüldü. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve cezanın yetersiz olduğunu belirtti.
KADEM: BU KEZ ADALET TECELLİ ETMEDİ
KADEM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Adalet bu kez tecelli etmedi! Genç bir kadının akıl almaz yöntemlerle eziyet çektirilerek vahşice katledildiği PınarGültekin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik indirimiyle" 23 yıla düşürdü.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yargı sürecini takip edeceğiz.
Adalet bu kez tecelli etmedi!— KADEM (@kademorgtr) June 20, 2022
Genç bir kadının akıl almaz yöntemlerle eziyet çektirilerek vahşice katledildiği #PınarGültekin davasında karar çıktı.
Mahkeme, sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik indirimiyle" 23 yıla düşürdü.+