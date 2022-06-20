SABAH, HSK 2022 yaz kararnamesi ile ilgili detaylara ulaştı!

HAKİM VE SAVCILARIN YÜZDE 70'İ TERCİHLERİNE ATANDI

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının yüzde 70'i tercihlerine atanırken, İstanbul'da bu oran yüzde 98 oldu. Talebe bağlı atamada kıdem durumları, görev yerleri ve bulundukları mahaldeki görev süreleri de dikkate alınarak 1. Bölgeden bir başka 1. Bölgeye atanmak isteyen Hakim ve Cumhuriyet savcılarına öncelik verilirken, İstanbul'da görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının yüzde 98'i ise tercihlerine atandı.

Bölge Adliye Mahkemelerinde 6 Ceza Dairesi, 10 Hukuk Dairesi olmak üzere 16 yeni daire kuruldu. Söz konusu daireler müstemir yetki kararnamesi ile faaliyete geçirilecek.

Bölge Adliye Mahkemelerine ilave olarak 135 hakim ataması yapıldı. Yargıtay'da 5 Cumhuriyet Savcısı, 52 tetkik hakim olmak üzere 57 kişinin ataması yapıldı. Bunlardan 12'si Bölge Adliye Mahkemesine, 45'i ise ilk derece mahkemelerine atandı.

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DOĞUYA TALEPTE REKOR KIRILDI

3., 4., ve 5'inci bölgelere atanacak Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının talepleri Bingöl, Midyat, Erciş, Tatvan, Ergani, Iğdır, Muş, Bitlis, Kızıltepe, Adıyaman Gölbaşı, Siverek gibi mahallerde toplandı. Doğu'da en çok tercih edilen illerin başında Bingöl gelirken, Türkiye genelinde az tercih edilen illerin başında ise İstanbul geliyor.

Doğu'da en çok tercih edilen ilk 5 ilçe arasında ise Midyat, Tatvan, Ergani, Erciş ve Nizip yer aldı.