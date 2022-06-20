SABAH, HSK 2022 yaz kararnamesi ile ilgili detaylara ulaştı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi. Rekor düzeydeki en kapsamlı kararnameye ilişkin detaylara ise SABAH ulaştı.
Son yılların rekor düzeydeki en kapsamlı kararnamesiyle Denizli, Malatya ve Tekirdağ Başsavcılıklarına atama yapıldı. Adana, Kayseri ve İzmir Başsavcılıklarına yeni isimler atandı. Yeni kurulan Develi, Keşan ve Soma Ağır Ceza Mahkemelerine atamalar yapıldı. Müstemir yetki kararnamesinin yayımlanması ile bu mahkemeler faaliyete geçirilecek.
HAKİM VE SAVCILARIN YÜZDE 70'İ TERCİHLERİNE ATANDI
Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının yüzde 70'i tercihlerine atanırken, İstanbul'da bu oran yüzde 98 oldu. Talebe bağlı atamada kıdem durumları, görev yerleri ve bulundukları mahaldeki görev süreleri de dikkate alınarak 1. Bölgeden bir başka 1. Bölgeye atanmak isteyen Hakim ve Cumhuriyet savcılarına öncelik verilirken, İstanbul'da görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının yüzde 98'i ise tercihlerine atandı.
Bölge Adliye Mahkemelerinde 6 Ceza Dairesi, 10 Hukuk Dairesi olmak üzere 16 yeni daire kuruldu. Söz konusu daireler müstemir yetki kararnamesi ile faaliyete geçirilecek.
Bölge Adliye Mahkemelerine ilave olarak 135 hakim ataması yapıldı. Yargıtay'da 5 Cumhuriyet Savcısı, 52 tetkik hakim olmak üzere 57 kişinin ataması yapıldı. Bunlardan 12'si Bölge Adliye Mahkemesine, 45'i ise ilk derece mahkemelerine atandı.HSK 2022 Yaz Kararnamesi yayınlandı!
DOĞUYA TALEPTE REKOR KIRILDI
3., 4., ve 5'inci bölgelere atanacak Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının talepleri Bingöl, Midyat, Erciş, Tatvan, Ergani, Iğdır, Muş, Bitlis, Kızıltepe, Adıyaman Gölbaşı, Siverek gibi mahallerde toplandı. Doğu'da en çok tercih edilen illerin başında Bingöl gelirken, Türkiye genelinde az tercih edilen illerin başında ise İstanbul geliyor.
Doğu'da en çok tercih edilen ilk 5 ilçe arasında ise Midyat, Tatvan, Ergani, Erciş ve Nizip yer aldı.
TÜRKİYE'NİN İLK BAŞÖRTÜLÜ İL BAŞSAVCISI
Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başörtülü başsavcısı olan Tuba Ersöz, kararnameyle Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Ersöz böylece Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı oldu.
Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, kadın il başsavcısı böylece 2'ye çıktı.
Mucur hakimi olarak görev yapan Naciye Görmez, kararnameyle Ardahan Ağır Ceza Başkanı oldu. Görmez, Ardahan İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman'ın ardından başörtülü 2'nci ağır ceza başkanı oldu.