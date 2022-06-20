Yeni yerli ve milli tünel açma makinesi hazır

Türk mühendis ve teknisyenlerin emekleri ile üretilen yeni tünel açma makinesinin banttan indirme törenine ASO Başkanı Nurettin Özdebir, üst düzey bürokratlar, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ve sektörün lider firmalarının temsilcileri katılacak. Etkinlik E-Berk AŞ. Anadolu OSB fabrikasında yapılacak.

E-BERK'in Anadolu OSB'deki fabrikasında düzenlenecek törende, Kocaeli'ye önemli bir katkı sağlayacak olan projede kullanılmak üzere üretilen 3.25 metre çapında, 65 metre uzunluğunda ve 150 ton ağırlığındaki E3303 marka tek kalkanlı TBM tanıtılacak. Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli İnşaatı Projesi'nde 2 yıl sürmesi planlanan tünel kazı çalışmaları kapsamında, 2754 metre uzunluğunda kazı yapılacak.