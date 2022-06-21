Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Merkezi açılışına katıldı: Gençlerimizle aramıza hiçbir şer ve fitne odağını sokmayacağız

"GENÇLERİMİZLE ARAMIZA HİÇBİR ŞER VE FİTNE ODAĞINI SOKMAYACAĞIZ"

Esenler Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Esenler, İstanbul'un en genç ilçelerinden biri. Gençliğiyle gurur duyan gençliğine hizmet etmekten heyecan duyan yönetim var. Bu gençlik merkezi başkanımızla, ekibiyle, bakanlığımızla çok güzel bir iş birliğinin sonucu. Gençlerimiz sadece Türkiye'nin değil, insanlığın umudu. Heyecanıyla, inancıyla gayretiyle, merhametiyle, yüreğiyle gençlerimiz gurur, aynı zamanda bir umut. Gençlerimizin yanında durmak, gençlerimizi yarınlara hazırlamak, bugünlerini güçlü kılmak da bizlerin vazifesi. Sayın Cumhurbaşkanımız genç odaklı siyasetin, hizmet siyasetinin lideri ve genç odaklı hizmet siyasetin eseri olarak da Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle, gençlik kamplarımızla birbirinden özel birbirinden donanımlı spor tesislerimizde stantlarından salonlarına, salonlarından havuzlarına, açık kapalı tenisiyle, basketboluyla, futboluyla, voleyboluyla her alandaki spor imkanlarına kadar gençlerimizin ve milletimizin emrindeyiz. Bir yanda tesisler yükselirken diğer yanda o tesislerin içinden bugünlerin, yarınların yıldız sporcularını, bilim insanlarını, kültür sanat insanlarını ve Türkiye'mizi, şanlı bayrağımızı en güçlü şekilde temsil edecek gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Bizler birileri gibi gençlere karamsarlık aşılamıyor, gençlerin güzel duygularını, yüreklerini istismar etmiyoruz. O yüzden gençlerimizle aramızdaki hukuk, muhabbet çok güçlü ve gençlerimizle aramızda bundan sonra da hiçbir şer ve fitne odağını sokmayacağız" diye konuştu.