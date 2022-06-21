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Giriş Tarihi: 21.6.2022 22:45

KKTC'de görev yapan uzman çavuş, kaza sonucu şehit düştü

İHA
KKTC’de görev yapan uzman çavuş, kaza sonucu şehit düştü

Bartın Valiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın bir kaza sonucu şehit düştüğünü bildirdi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39'uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan elim kaza sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Öte yandan Balat köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Özkaya'nın evli olduğu öğrenildi.

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KKTC'de görev yapan uzman çavuş, kaza sonucu şehit düştü
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