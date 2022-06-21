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Giriş Tarihi: 21.6.2022 16:24

Müjdat Gezen, Gezi davası firarisi Mehmet Ali Alabora ile Yunan Adası’nda görüştü

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Müjdat Gezen, Gezi davası firarisi Mehmet Ali Alabora ile Yunan Adası’nda görüştü

Müjdat Gezen, Gezi Parkı olaylarında ön safta bulunan ve yargılama süreci devam ederken firar eden Mehmet Ali Alabora ile Yunanistan'ın Rodos Adası'nda görüştüğünü duyurdu. Gezen, hakkında yakalama kararı bulunan Alabora ile sarıldığını gösteren bir de fotoğraf karesi paylaştı. İşte o kare

Gezi Kalkışması esnasında oyuncu Mehmet Ali Alabora sosyal medya platformu Twitter'dan bir paylaşım yapmış, "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı? Hadi gel #direngeziparkı" ifadelerini kullanmıştı.

Gezi Kalkışması'nda ön saflarda bulunan Alabora Gezi davasında yargılama süreci devam ederken firar etmişti.

FİRARİ MEHMET ALİ ALABORA İLE RODOS ADASINDA BİR ARAYA GELDİ!

Oyuncu Müjdat Gezen ise Gezi davasında yakalama kararı bulunan firari Mehmet Ali Alabora ile Yunanistan'ın Rodos Adası'nda görüştüğünü Cumhuriyet gazetesindeki "Köşe Atışı" başlıklı köşesinden duyurdu. Gezen Alabora ile Rodos adasındaki buluşmasını şöyle açıkladı: "Mehmet Ali Alabora ile Anadolu toprağına 40-50 kilometre uzaklıktaki Rodos Adası'nda görüştük."

Gezen, Alabora ile sarıldığını gösteren bir de fotoğraf karesi paylaştı.

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Müjdat Gezen, Gezi davası firarisi Mehmet Ali Alabora ile Yunan Adası’nda görüştü
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