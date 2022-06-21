Müjdat Gezen, Gezi davası firarisi Mehmet Ali Alabora ile Yunan Adası’nda görüştü

FİRARİ MEHMET ALİ ALABORA İLE RODOS ADASINDA BİR ARAYA GELDİ!

Oyuncu Müjdat Gezen ise Gezi davasında yakalama kararı bulunan firari Mehmet Ali Alabora ile Yunanistan'ın Rodos Adası'nda görüştüğünü Cumhuriyet gazetesindeki "Köşe Atışı" başlıklı köşesinden duyurdu. Gezen Alabora ile Rodos adasındaki buluşmasını şöyle açıkladı: "Mehmet Ali Alabora ile Anadolu toprağına 40-50 kilometre uzaklıktaki Rodos Adası'nda görüştük."

Gezen, Alabora ile sarıldığını gösteren bir de fotoğraf karesi paylaştı.