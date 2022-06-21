Ödemiş’teki çiftçi tartışmasında Kılıçdaroğlu’na, AK Parti’den cevap geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta, Ödemiş programı sırasında, kürsüye çıkardıkları çiftçiler ile ilgili grup toplantısında yeni açıklama yapması sonrası, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen açıklama yaptı. AK Partili Şen, şu ifadelere yer verdi; ''CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş'e kadar gelip, kürsüden yalan yanlış konuşturduğu yetmedi, şimdi de Ankara'da, grup toplantısında, kendisi yalan yanlış konuştu! Tarım Bakanlığımız, Fatma Doğan'a, elindeki hayvan sayısına göre, 19 ayda, 9 bin TL destek verdiğini açıkladı. Bugünkü gurup toplantınızda, 'İki torba yem parası almış' diyorsunuz. Gene yalanlarınıza devam ediyorsunuz. Kader Başaran'ın çiftçi olduğunu söylediniz ve 23 bin TL'de destek aldığını söylediniz. Ancak, sizin de bulunduğunuz toplantıda, Kader Başaran, çiftçi olduğunu değil, 'Un ekmek yapamıyorum. Şeker alamıyorum. Yokluk içindeyim.' dedi. Ancak, Kader Başaran'ın kendisinin ya da ailesine ait lüks bir jeep, yaylada yazlığı, bir adet kestanelik, bir traktör, bir adet kamyonet, arazi ve bahçeleri, sanayide kereste dükkanı olduğu, en son oğluna 4 bin TL değerinden K9 köpeği aldığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık, Kader Başaran'a '23 bin TL destek verdik' diye bir açıklama yapmadı. Çiftçilik ve hayvancılık için konuşan Meliha Yılmaz'a yapılmış bir açıklama var. Meliha Yılmaz'a verilen destek 23 bin 741 TL'dir. Baştan sona söylediklerinizle yalanlara devam ediyorsunuz. Yalanla gemi yürümez, algı yapılmaz. Biraz da dürüst olun. Özür dilemek bir erdemliktir. Ama siz bırakın özür dilemeyi hala yalanlara devam ediyorsunuz.''