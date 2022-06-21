Polise verdiği cevapla milyonların yüreğine dokunan Ayşe Sabancalı’ya Devlet Bahçeli sahip çıktı



Kimliğini Ayşe'ye yetiştiren enişte Erol Gürsoy, "Önce Ayşe'yi sınava bıraktık. Telefon numaramı da vermiştim zaten. Bir sorun olursa ulaşsın diye. Ayşe'yi bıraktıktan sonra kızım Zehra'yı bıraktım başka bir okula. O anda da telefon geldi. Ayşe'nin kimliği zaten arabadaydı. Sınava da vakit vardı kimliği yetiştirme vaktim de oldu. Şükürler olsun Ayşe sınava girdi. Medyaya da çıktıktan sonra bizi yalnız bırakmadılar. Devlet Bahçeli Bey, Belediye Başkanı Kadir Kara, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bulut olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Ayşe'nin arkasında olduklarını söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.