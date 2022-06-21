Yargıtay Başkanı Akarca, Bosna Hersek heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bosna Hersek Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ve Adalet Bakan Yardımcısı Nezir Pivic ile beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti. Yapılan görüşmede iki ülke arasında hukuk alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Bosna Hersek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Yardımcısı ile üyeleri de yer aldı.