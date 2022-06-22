Bartın’a şehit ateşi düştü

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan 2001 doğumlu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, birliğinde yaşanan bir kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Uzman çavuş Özkaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber baba ocağına ulaştı. Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın acı haberi Bartın'a bağlı Arıt Balat Köyü İzme Mahallesindeki baba evine ulaştı. Şehit 'in baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
21 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın geçen sene evlendiği belirtildi. Bartın Valiliği ve Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden baş sağlığı diledi.
Evlatlarının acı haberini alan şehit babası Mehmet Özkaya, kalp krizi geçirirken hastanede tedavi altına alındı. Karabük te özel bir hastanede anjio yapılan baba Mehmet Özkaya'nın akşam saatlerinde veya yarın taburcu edilebileceği belirtildi.
Şehit Fatih Özkaya'nın 97 yaşındaki babaannesi Fatma Özkaya'nın kalbi de acı habere dayanamadı. 97 yaşındaki babaanne sabaha karşı hayatını kaybetti.