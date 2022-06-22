Bartın’a şehit ateşi düştü

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan 2001 doğumlu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, birliğinde yaşanan bir kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Uzman çavuş Özkaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber baba ocağına ulaştı. Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın acı haberi Bartın'a bağlı Arıt Balat Köyü İzme Mahallesindeki baba evine ulaştı. Şehit 'in baba ocağına Türk bayrakları asıldı.