Kırıkkale’de 2 DEAŞ’lı yakalandı

Kırıkkale Valiliği'nden Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırıkkale merkezde Suriye ve Irak bölgelerinde geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan ve yasadışı yollardan ülkemize geçen örgüt mensuplarının faaliyetlerini ortaya çıkarmak, muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 20 Haziran 2022 günü Kırıkkale merkezde Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyonda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildiler.