Meral Akşener’in “yine uçak yok” yalanı elinde patladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Marmaris'teki dün çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener konuşmasında "Dün Marmaris Bördübet'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak yok, yine hazırlık yok, yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var" ifadelerini kullandı.

"HAVA ARAÇLARIMIZ KARA EKİPLERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR!"

Orman Genel Müdürlüğü ise (OGM) Marmaris'teki yangınla ilgili olarak son bilgileri paylaşarak bir nevi Akşener'in sözlerini çürüttü. OGM, "Hava araçlarımız, var güçleriyle çalışan kara ekiplerimizin çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Canımızı yakan, ormanlarımızın düşmanı yangını en kısa sürede yeneceğiz. Birlik ve beraberlik içindeyiz, dualarımız kahraman personelimizle" dedi.