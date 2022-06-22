Son dakika: 15 Temmuz gazisi duygularını SABAH'a anlattı! "Ay yıldızlı bayrakta bizim de benim de kanım oldu"

ŞEHİTLİK ŞERBETİ VE GAZİLİK MERTEBESİ

Serdil Yalçın, "Ulus'tan Genelkurmay binasına kadar yürümüşler. Orada yaralananlara yardım etmiş. En son atılan bombalarla birlikte şehit olmuş. O bomlar nedeniyle Ertuğrul Özlü ve Erhan Çayır isimli iki damadım ise gazi oldu. Kardeşim o gün çok istekli çıktı. Bizi teselli eden kardeşimin şehitliği ve damatlarımın gaziliğidir. Bu kutsal mertebeler bizi teselli ediyor. O gün vatanı ve milleti kaybetme tehlikemiz vardı. Bölünürdük, ne olacağımız belli değildi. Bugün baktığımızda yine öyle bir durumla karşılaşsak vatanımız için yine çıkarız. Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın" diye konuştu.