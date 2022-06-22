SON DAKİKA | Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris’teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından "devletimiz yeşil vatan için seferber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruşlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir." bilgisi yer aldı.