Son dakika: CHP'li Toprak'ın "Kılıçdaroğlu'nun uçağı Dalaman'a indirilmedi" iddiasını CHP yalanladı

DEMİR: BU KONUDA ÇIKAN HABERLER ASPARAGAS

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını belirterek, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" dedi.