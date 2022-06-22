SON DAKİKA | MOBESE ve güvenlik kameralarına yeni düzenleme! Bakan Soylu açıkladı: Tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanlığı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Yüksek Yargı ve Adalet Bakanlığı ile çalışma yaparak MOBESE ve güvenlik kameralarıyla ilgili yönetmelik hazırladık" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

MOBESE VE GÜVENLİK KAMERALARINA DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Yüksek Yargı ve Adalet Bakanlığı ile çalışma yaparak MOBESE ve güvenlik kameralarıyla ilgili yönetmelik hazırladık. Özel işyerleri, konut, site gibi yerlerdeki kamuya açık alanları gören kameralara yönelik bir standart geliyor. Öyle kameralar gördük ki otellere dönmüş, insanların gece giyinmesini, soyunmasını takip ediyor.