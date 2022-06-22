Yargıtay’dan tepki çeken FETÖ davası kararı: 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezası neden bozuldu?

Yargıtay, FETÖ sanığı olan 66 askeri lise öğrencisi için verdiği müebbet hapis cezasını bozdu. Söz konusu karar sosyal medyada büyük tepki çekti. Karar sonrası Silivri Cezaevi'nden tahliyeler başladı, tahliyelerin bugün sona ermesi bekleniyor. AHaber muhabiri Rüya Akkuş süreç ve karar ile ilgili canlı yayında önemli bilgiler verirken ceza hukukçusu Mehmet Fatih Önsöz de önemli değerlendirmelerde bulundu.
AHaber Muhabiri Rüya Akkuş şu bilgileri verdi:
"DÜN AKŞAMDAN BERİ TAHLİYE EDİLİYORLAR"
Silivri cezaevinden askeri öğrenciler tek tek tahliye oluyor. Yargıtay'ın vermiş olduğu karar oldukça önemli. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbeye iştirak ettiği tespit edilenlerle birlikte askeri lise öğrencileri de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından, yargılamalar başlamış askeri lise öğrencileri de müebbet hapis cezası almıştı. Söz konusu öğrenciler, hava harp okulunda okuyan öğrenciler oldukları için kendilerinin de darbe girişimine iştirak ettikleri söylenerek anayasayı ihlal suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş. Ancak, tavır ve davranışları dikkate alınarak söz konusu ceza müebbet hapis cezasına çevrilmişti.
Yargıtay 15 Temmuz kararını bozdu! Askeri lise öğrencilerine tahliye | Video
Bu sürecin, yerel mahkeme aşamasıydı, devamında önce istinaf ardından yargıtay süreçleri yaşandı. Yargıtay, dosyayı inceledi ve öğrencilerin darbe girişimine doğrudan iştirak etmediklerine karar vererek, haklarında verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Hüküm bozulduğu için de askeri lise öğrencileri dün akşamdan beri tahliye ediliyor. Bu tahliyelerin de bugün içerisinde sonlanması bekleniyor.
Ceza hukukçusu Mehmet Fatih Önsöz ise; kararla ilgili AHaber canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:
"TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINDA KIRAMAYACAKLAR"
2016 yılından beri devam eden bir yargılama süreci olduğunu görüyoruz. Bu davanın değerlendirme aşaması uzun. Burada, gerekçeli karara ulaşabilmiş değiliz. Orada daha net, hangi hukuki dayanaklarla bu kararın bozulduğu ve akabinde tahliyelerin gerçekleştiğini göreceğiz. Buradaki öğrencilerin genç ve cezanın gelecek hayatlarına etki etmesi adına yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için, bir tahliye kararı verildiğini görüyoruz. Ancak; Buradaki süreci şöyle değerlendirmek lazım. Askeri lisedeki öğrenciler darbe girişimine yüzde 100 katıldı mı katılmadı mı, dosyanın gerekçeli kararı elimizde olmadığı için bilemeyiz.
Ancak, o yılları geçmişiyle ele aldığımız takdirde mevcut durum açısından aslında askeri liselere giriş koşullarını sağlamak için de bu yapı (FETÖ) ile bir bağlantı olması gerektiği algısını Türk milletinin vicdanında kıramayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü; normal vatandaşların FETÖ ile iltisaklı olmayan vatandaşların askeri liselerde öğrenci olarak devam edemediğini birçok tanık ve birçok askeri liseyi terk eden öğrenciler ile gördük. Askeri liseye girmenin koşullarından birinin de bir dönem için FETÖ üyesi ve iltisaklı olmak olduğu gerekliliği asla akıllardan çıkarılmamalıdır.
DİKKAT ÇEKEN HDP'Lİ VEKİLLER DETAYI
Dün akşamda sosyal medyada gündeme geldi. Özellikle, HDP milletvekillerinin de bu konuda bir baskısı ve sosyal medyayı yönlendirmesi de söz konusu olduğunu gördük. Burada da aklımıza çeşitli soru işaretleri geliyor. Tabi ki; Davada karar bozulsa bile tekrardan yargılama devam edecek. Yargılamanın bittiği ve bunların suçsuz olduğu anlamına gelmez.Demirtaş'ın mesajı FETÖ telefonunda! 'El ele durmalıyız'