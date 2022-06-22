Yargıtay’dan tepki çeken FETÖ davası kararı: 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezası neden bozuldu?

Ancak, o yılları geçmişiyle ele aldığımız takdirde mevcut durum açısından aslında askeri liselere giriş koşullarını sağlamak için de bu yapı (FETÖ) ile bir bağlantı olması gerektiği algısını Türk milletinin vicdanında kıramayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü; normal vatandaşların FETÖ ile iltisaklı olmayan vatandaşların askeri liselerde öğrenci olarak devam edemediğini birçok tanık ve birçok askeri liseyi terk eden öğrenciler ile gördük. Askeri liseye girmenin koşullarından birinin de bir dönem için FETÖ üyesi ve iltisaklı olmak olduğu gerekliliği asla akıllardan çıkarılmamalıdır.