FETÖ’cü eski başsavcı Neyzen Özcan için istenen ceza belli oldu! Semt pazarında yakalanmıştı...

FETÖ'den hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan Konya eski Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan geçtiğimiz aylarda Konya'da semt pazarında sahte kimlikle yakalandı. Meslekten ihraç edilen eski başsavcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Özcan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma" suçlarından 7 yıl 9 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianameye göre Özcan, Konya Bosna Hersek mahallesi semt pazarında 'Mehmet Fatih Özcan' adına kayıtlı olan 42 C.. 42 no'lu plakalı araç içerisinde bulunuyorken emniyet güçleri tarafından durduruldu. Burada polislere kendisini Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürü Ahmet Özcan olarak tanıttı. Yapılan parmak izi taramasında ise gerçek kimliği ortaya çıkarıldı.

KUMPAS MİMARI SEÇEN'LE AYNI BYLOCK GRUBUNDA ÇIKTI

İddianamede eski başsavcı Neyzen Özcan'ın örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Bylock hesabındaki kullanıcı adının ise "zbmf12" olduğu, isminin ise "Fatih 41" olarak kodladığı saptandı. Bylock'a son giriş tarihinin ise 13 Aralık 2014 olduğu belirlendi. Bylock sohbet listesinde ise örgütün tertiplediği kumpas soruşturmalarının kilit isimlerinden firari eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fikret Seçen'in de bulunduğu çok sayıda örgüt mensubunun yer aldığı tespit edildi.

İSMİ BYLOCK YAZIŞMALARINA DA YANSIDI

Örgütün Konya sorumlusu ve eğitim biriminin başında bulunan örgüt imamı Osman Sayın arasında yapılan yazışmalarda, örgüt mensubu olan yargı mensuplarının çocuklarının durumu hakkında bilgi verildiği saptandı. Bilgi verilen öğrenciler arasında Özcan'ın Konya'da hukuk alanında üniversitede tahsil yapan oğlu da bulunuyordu.

BAŞSAVCILIĞA İBRAHİM OKUR DOKUNUŞU

Konya'daki FETÖ soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade veren Kemal T., Özcan'ın, FETÖ elebaşıyla Pensilvanya'da görüştüğü saptanan eski Konya Baro Başkanı Fevzi Kayacan'la arasının çok iyi olduğunu, Kayacan'ın sahibi olduğu hukuk bürosunun ortakları arasında Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Okur'un yeğeni Betül Okur'un bulunduğunu söyledi. Tanık ifadesinde ayrıca o dönem Konya'da başsavcı vekili olan Özcan'ın başsavcı olabilmesi için dönemin Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Okur'la görüşüp başsavcı olmasının sağlandığını düşündüğünü aktardı.

ESKİ SAVCILAR İTİRAFÇI OLDU: ÖZCAN YAPI İÇERİSİNDEYDİ

İhraç eski HSK üyesi Mustafa Kemal Özçelik de ifadesine de iddianamede yer verildi. Özçelik, Özcan için, "Konya Başsavcısıydı. Fetullah Gülen yapılanması mensubu olduğunu biliyorum" dedi. FETÖ itirafçısı eski savcı Turhan Turunç da Özcan için, "Özcan'ın bu yapı içinde olduğunu gördüm" ifadesini kullandı.

GÜLEN'İN ŞÜPHELİ OLDUĞU DOSYAYI İSTEMİŞ

Tanık sıfatıyla ifade veren savcı Alpaslan K. ise Konya'dayken Bank Asya aleyhine yürüttüğü bir soruşturma dosyasını Özcan'ın kendisine sormayarak katibinden istediğine dikkat çekti. " O dosyada şüpheli Fetullah Gülen'di" dedi.

ÖRGÜTÜN AMACI DOĞRULTUSUNDA ATAMASI YAPILDI

Hazırlanan iddianamede savcılık önemli tespitlerde bulundu. Tespitlere göre, Özcan'ın örgüt nihai amaçlarına ulaşabilmesi adına örgütün elde ettiği özellikle dönemin HSK'sındaki kazanımları ile Cumhuriyet Başsavcı vekilliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerine atandığına dikkat çekildi.