Kılıçdaroğlu 489 bin lira tazminat ödeyecek

Mahkeme, "Man Adası" iddialarına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, ilk kararında direnerek iki ayrı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 489 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki iki ayrı davanın duruşmasında, Başkan Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, Özdemir Bayraktar'ın mirasçılarının avukatı Burçin Altan ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hazır bulundu. Hâkim, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamı hakkında avukat Yıldız'a söz verdi. Yıldız, Yargıtay'ın usul ve yasaya uygun olmayan bozma ilamına karşı mahkemenin kararına direnmesini talep etti. Özdemir Bayraktar'ın mirasçılarının avukatı Burçin Altan da mahkemenin ilk kararında direnmesini talep ettiklerini söyledi. Celal Çelik ise önceki celse bulundukları reddi hâkim talebinin mahkeme tarafından hukuksuz bir şekilde geri çevrildiğini belirterek yeniden reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun avukatının reddi hâkim talebinin reddine hükmetti. Dosyayı karara bağlayarak daha önceki kararında direnen mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a 150 bin lira manevi tazminat ödemesi yönünde yeniden hüküm kurdu. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Özdemir Bayraktar'ın mirasçılarına 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ayrı ayrı 22 bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e ayrı ayrı 14 bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye de 13'er bin liralık manevi tazminatı 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine karar verdi. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat 2018'deki parti grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 130 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.