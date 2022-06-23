Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi, Kağıthane'deki baba ocağından helallik alındıktan sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Recep ve annesi Sevgi Baş, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda askeri personel katıldı.