Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sercan Baş'ın cenazesi Ataköy 5. Kısım Cami'sine getirildi. Şehidin annesi Sevgi ve babası Recep Baş ve 6 kardeşi taziyeleri kabul etti. Şehit Sercan Baş'ın cenazesine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.