Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı

Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş (26) teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda 21 Haziran'da şehit oldu. Şirintepe Mahallesi'ndeki şehit evinin bulunduğu sokağa dün Türk bayrağı asıldı.
Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı sabah saatlerinde Kağıthane'deki baba ocağına getirilip hellalik alındı. Şehit yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı başında gözyaşı döktü.
Şehit Sercan Baş'ın cenazesi Ataköy 5. Kısım Cami'sine getirildi. Şehidin annesi Sevgi ve babası Recep Baş ve 6 kardeşi taziyeleri kabul etti. Şehit Sercan Baş'ın cenazesine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Öğle vakti kılınan namazın ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Cami çıkışında naaşın top aracına bindirilmesi ile şehit uğurlama töreni düzenlendi.
Törenin ardından şehit Sercan Baş gözyaşları arasında Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.