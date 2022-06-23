Son dakika: 6’ncı Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı

TAŞINMAZLARA NOTERDE SATIŞ İMKANI

Gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak noterlere de yetki verildi. Buna göre konut ve arsa satışı, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilecek.

Noterler TAKBİS sistemindeki bilgilere ulaşabilecek.