Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı
Giriş Tarihi: 23.6.2022 22:58 Son Güncelleme: 23.6.2022 23:21

Son dakika: 6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı

Son dakika: 6’ncı Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı

Son dakika bilgisine göre TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6’ncı Yargı Paketi ile; Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak.  Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere  1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 6. Yargı Paketi ile; Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak. Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yargı alanında önemli değişiklikler içeren düzenleme yasalaştı. 6'ncı yargı paketi Meclis'ten geçti.

Düzenleme ile stokçuluğun cezası artırıldı. Artık, stokçuluk yaparak, mal satmaktan kaçınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme suçunu işleyenlerin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

TAŞINMAZLARA NOTERDE SATIŞ İMKANI

Gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak noterlere de yetki verildi. Buna göre konut ve arsa satışı, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilecek.

Noterler TAKBİS sistemindeki bilgilere ulaşabilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Düzenleme ile hakim ve savcı adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı ihdas edildi.

Hakim ve savcı yardımcıları, Adalet Akademisi'ndeki temel eğitimin ardından, eğitici hakimlerin yanında 3 yıl görev yapacak.

3 yılın ardından sınavda başarılı olurlarsa hakim ve savcı olarak atanacak.

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Son dakika: 6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı
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