Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni sayfa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride, "Görüşmeler, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin derinliğini bünyesinde barındıran samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleştirilmiştir" denildi. Bildiride, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılığın en güçlü şekilde vurgulandığı, bölgesel ve uluslararası alanda öne çıkan ve her iki tarafın da önem atfettiği gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Savunma sanayilerinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kalındığı belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:"Taraflar, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldı. Taraflar G-20 üyeleri olarak, iki ülkenin büyük ekonomik potansiyelini ve Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nun yatırım, ticaret, turizm, kalkınma, sanayi, madencilik, inşaat projeleri, ulaşım-altyapı (müteahhitlik dahil), tarım, gıda güvenliği, sağlık, iletişim-bilgi teknolojisi alanları, medya ve spor alanlarında sunduğu fırsatları vurguladı.Türk tarafı, Suudi Arabistan girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren yatırım fonlarını Türkiye'deki startup'lara yatırım yapmaya ve onlarla ortaklıklar kurmaya davet etti. Taraflar, yapay zeka, dijital teknolojiler ve akıllı şehirler alanlarında üretim ve yatırım hususunda da görüş birliğine vardı" Turizmle ilgili ortak faaliyetlerin teşvik edilmesi kararı da alınan görüşmenin sonunda taraflar, tarihi kardeşlik temelinde işbirliğini geliştirerek sürdürme kararlılıklarını vurguladı.SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Selman saat 17.00'de baş başa görüşmeye geçti. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Erdoğan, Veliaht Prens Selman onuruna yemek verdi. Erdoğan, Külliye'nin balkonundan Selman'a Ankara'yı tanıttı.SUUDI Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyareti kapsamında, Türk ve Suudi Arabistan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla, "Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı", JW Marriott Ankara Oteli'nde gerçekleştirildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, iş dünyası olarak Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerde ivme yakalamak için çalıştıklarını ve kaybedilen yılları geri kazanmak adına gayret etmeyi sürdüreceklerini söyledi. DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunda Türk firmalarının önemli yer tutacağını kaydetti. Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Badr Al Badr da "Gıda üretimi, inşaat konusunda Türkiye'de çok büyük şirketler var. İki ülke arasında yatırımın gelecek yıllarda 3'e katlanacağını düşünüyoruz. Türkiye ile pek çok alanda ekonomilerimizi geliştirmek için işbirliği yapacağımıza inanıyorum" dedi. ANKARA