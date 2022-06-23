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Giriş Tarihi: 23.6.2022 15:43 Son Güncelleme: 23.6.2022 15:58

Türkiye’nin konuştuğu o başsavcıdan HSK’ya teşekkür ziyareti

İLKER TURAK İLKER TURAK
Türkiye’nin konuştuğu o başsavcıdan HSK’ya teşekkür ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle ilk başörtülü il başsavcısı olan Tuba Ersöz HSK’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

HKS Kararnamesi ile Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı olan Ersöz, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci ile Birinci Daire Başkanı Halil Koç'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Ekinci'ye teşekkürlerini ileten Ersöz, görevin hakkını vermek için elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağını söyledi.

Bu görevi yapmanın büyük bir onur ve şeref olduğunu ileten Ersöz, adaletin en doğru şekilde tesisi için gece-gündüz çok çalışarak devlete, millete en güzel şekilde hizmet edeceğini ifade etti.

TUBA ERSÖZ ÜNVER KİMDİR?

Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve 2020 kararnamesi ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor. Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı olarak biliniyor.

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Türkiye’nin konuştuğu o başsavcıdan HSK’ya teşekkür ziyareti
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