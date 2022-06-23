Türkiye’nin konuştuğu o başsavcıdan HSK’ya teşekkür ziyareti

HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Ekinci'ye teşekkürlerini ileten Ersöz, görevin hakkını vermek için elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağını söyledi.

Bu görevi yapmanın büyük bir onur ve şeref olduğunu ileten Ersöz, adaletin en doğru şekilde tesisi için gece-gündüz çok çalışarak devlete, millete en güzel şekilde hizmet edeceğini ifade etti.