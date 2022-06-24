+90 fuhuşu özendirdi. Rezil paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Almanya, İngiltere ve Fransa medya kuruluşları olan DW, BBC, VOA ve France 24 işbirliği yaparak dört yıl önce +90 kanalını kurdu. Bu kanalda farklı kategorilerde içerikler üretiliyor ancak video içeriklerine detaylı bakıldığında Türkiye'ye dair bir algı çalışması yapıldığı da görülüyor.
FUHUŞU ÖZENDİRDİLER!
+90 ise önceki gün nisan ayında hazırladığı "Seks işçisi olmak" başlıklı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımında fuhuşu özendirici cümlelere ve görüntülere yer vererek "Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor 'Üniversite bitirdim, sanatçı oldum ama onlarda seks işçiliğinde olduğum kadar iyi değilim' diyor. Seks işçiliği yapmasının bir diğer sebebi ise 'hızlı para'" ifadelerine yer verildi. Videonun uzun halinde de farklı kişilerle ayrıntılı bir şekilde konunun konuşulduğu ve özendirici öğelerin yer aldığı görüldü. Bu paylaşım sonrasında birçok kişi ise hem DW'ye hem de +90'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
DW'NİN ALMANYA'DAKİ HABERİYLE KIYASLADI: ALÇAKÇA!
Sosyal medyadan da tepkilerin ardı arkası kesilmedi, kesilmiyor. Akademisyen Dr. Işıl Acehan, +90'ın videosunu DW'nin eski bir haberine atıfta bulunarak tepki gösterdi. Acehan iki haberin haber dilinden örnekler sunarak amacın farklı olduğunu sosyal medya hesabından dile getirdi.
Akademisyen Dr. Işıl Acehan sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"DW, Almanya haberi yaptığında başlık 'fahişelik', Türkiye için yapınca 'seks işçiliği' Almanya için haberde 'fahişeler dövülüyor, kiralarını bile zor ödüyor, sürünüyorlar' Türkiye'de 'seks işçisi Yasemin işini severek yapıyor, pek hızlı para kazanıyor, çok güzel hayat' Alçakça! Videodaki linkten de tamamını izledim, kısa bölüm yanıltıcı olmasın diye. Yasemin diyor ki 'Aslında seks işçiliği feminist bir şey. Yoksa parası…' Bu neymiş diye baktım, kadınlar günü yürüyüşlerindeki rezil pankartlarla karşılaştım. Feminizm diye fuhuş pazarlıyorlar, inanılmaz! Bir de Batı ülkelerindeki dövizlere bakın: 'Eşit haklar.' 'Birlikte daha güçlüyüz' vs Kadın hakları ve feminist hareket tarihi de çalışmış birisi olarak söyleyebilirim ki Türkiye'deki şu durum için o kadınlar mezarlarında ters dönüyordur. Ne ara bu kadar şirazesinden kaydı bu iş?"
"ALENEN FUHUŞA TEŞVİKTİR"
Ece Taşçı isimli sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterenlerden oldu. Taşçı sosyal medya hesabından, "Burada verilmek istenen mesaj nedir? Kadın vücudunu metalaştırma, aile yapısına, din ve kültüre saldırı her şey mevcut… Bu basit bir röportaj değil; alenen fuhuşa teşviktir. Derhal kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.
"BUNU TOLERE ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"
Yaşar Ahmet isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Bu 'psikolojik operasyon' için Alman medyasına herhangi bir yaptırım gelmeyecek mi? Türk milleti uzun zamandır DW Türkçe ve onun uzantıları tarafından sistematik şekilde aşağılanıyor. Bunu tolere etmek zorunda değiliz" yorumunda bulundu.
VATANDAŞ RTÜK'E ŞİKÂYET ETTİ: "FUHUŞA TEŞVİK HEM DE ALENİ ŞEKİLDE YAPILIYOR"
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'e +90 kanalında yer alan videolu içerikle ilgili olarak sosyal medyadan şikâyette bulunuldu. Volkan Okçu isimli sosyal medya kullanıcısı Şahin'e hitaben "Ne çeşit bir şerefsizliktir bu ya... Alman kanalının yaptığı rezilliğe bakar mısın üstadım Ebubekir Şahin? Fuhuşa teşvik hem de aleni şekilde yapılıyor... Türk insanı silkin ve kendine gel bunlar gemi iyice azıya aldı..." diyerek şikâyetini dile getirdi.
"KINIYORUM, REZİLSİNİZ"
Gazeteci Fuat Kozluklu da tepki gösterenlerden oldu. Kozluklu +90'ın paylaşımını alıntılayarak şu tepkiyi gösterdi: "Alman devletinin yayın organı neredeyse on yıldır onun bunun tetikçileri olan FETÖ ile PKK/YPG/PYD/KCK'nın sesi haline gelmiştir. TC pasaportlu sözde gazetecilerin de aralarında yeraladığı DW Türkçe çalışanlarını ve işbirlikçileri VOA Turkish yönetimini kınıyorum. Rezilsiniz"
Sosyal medyada +90'ın rezil paylaşımıyla ilgili de binlerce tepki mesajı atılmaya devam ediyor.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Bazı hukukçular ise +90 isimli haber sitesinde yayınlanan ve bu videolu haberi hazırlayanlar hakkında "Kanunlara uymamaya tahrik", "Fuhuşa teşvik" ve "Türk Milleti'ni aşağılama" suçlarından dolayı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.