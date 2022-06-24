+90 fuhuşu özendirdi. Rezil paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı

DW'NİN ALMANYA'DAKİ HABERİYLE KIYASLADI: ALÇAKÇA!

Sosyal medyadan da tepkilerin ardı arkası kesilmedi, kesilmiyor. Akademisyen Dr. Işıl Acehan, +90'ın videosunu DW'nin eski bir haberine atıfta bulunarak tepki gösterdi. Acehan iki haberin haber dilinden örnekler sunarak amacın farklı olduğunu sosyal medya hesabından dile getirdi.

Akademisyen Dr. Işıl Acehan sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"DW, Almanya haberi yaptığında başlık 'fahişelik', Türkiye için yapınca 'seks işçiliği' Almanya için haberde 'fahişeler dövülüyor, kiralarını bile zor ödüyor, sürünüyorlar' Türkiye'de 'seks işçisi Yasemin işini severek yapıyor, pek hızlı para kazanıyor, çok güzel hayat' Alçakça! Videodaki linkten de tamamını izledim, kısa bölüm yanıltıcı olmasın diye. Yasemin diyor ki 'Aslında seks işçiliği feminist bir şey. Yoksa parası…' Bu neymiş diye baktım, kadınlar günü yürüyüşlerindeki rezil pankartlarla karşılaştım. Feminizm diye fuhuş pazarlıyorlar, inanılmaz! Bir de Batı ülkelerindeki dövizlere bakın: 'Eşit haklar.' 'Birlikte daha güçlüyüz' vs Kadın hakları ve feminist hareket tarihi de çalışmış birisi olarak söyleyebilirim ki Türkiye'deki şu durum için o kadınlar mezarlarında ters dönüyordur. Ne ara bu kadar şirazesinden kaydı bu iş?"

"ALENEN FUHUŞA TEŞVİKTİR"

Ece Taşçı isimli sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterenlerden oldu. Taşçı sosyal medya hesabından, "Burada verilmek istenen mesaj nedir? Kadın vücudunu metalaştırma, aile yapısına, din ve kültüre saldırı her şey mevcut… Bu basit bir röportaj değil; alenen fuhuşa teşviktir. Derhal kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.