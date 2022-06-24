FETÖ’nün Poyrazköy kumpasında ara karar

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi girişindeki salonda Pazartesi günü başlayan yargılamaya Perşembe gününden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde devam edildi. Duruşmaların ilk günü FETÖ mağduru bazı emekli subaylar ve avukatları, Ergenekon soruşturmaları sırasında ikinci kez tutuklanmak isteyince intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar ve ağabeyi Ahmet Tatar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) avukatları, davaya müdahillik talebinde bulunmuştu. 4 gün boyunca sanıkların savunmaları alındı. Bugünkü duruşmada ise sanıklar ve müştekilerin talepleri alındı.

FİRARİ KUMPASÇILAR ARANIYOR

Daha sonra ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun da bulunduğu 18 firari sanık hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Heyet, şikayetçilerin davaya müdahillik taleplerini ise sanıkların savunmaları tamamlandıktan sonra değerlendirme kararı aldı. Mahkeme heyetinin aldığı diğer kararlara göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullanıp kullanmadıkları sorulacak. İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinden de 2014'te beraatle sonuçlanan bu davaların dosyası getirilip incelenecek. Bir sonraki duruşmalar 17-27 Ekim tarihleri arasında Silivri Cezaevi girişindeki salonda yapılacak.

ERGENEKON OPERASYONLARINI YAPAN POLİSLER

21 ve 28 Nisan 2009 tarihleri arasında Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Poyrazköy Keçilik mevkisinde yapılan kazılarda mühimmat bulunduğu açıklanmıştı. Dönemin özel yetkili savcıları kazılarda ele geçirilen silahların Ergenekon Terör Örgütü'nün silahları olduğunu ve bu örgüte bağlı bir hücrenin deşifre edildiğini iddia etmişti. SAT komandoları ve denizci subayların tutuklandığı davada yargılanan askerler ise silah bulunan arazinin SAT komandolarının eğitim alanı olduğunu, mühimmat denilen silahların da eğitimlerde kullanıldıktan sonra atılan tek kullanımlık LAV silahları olduğunu savunmuştu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "Poyrazköy" davası ile daha sonra "Kafes Eylem Planı", iki ayrı "Amirallere Suikast Planı" davası, "Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan arama", "ÇYDD ve ÇEV" davaları birleştirilmişti.

Toplam 6 ayrı dosyanın birleşmesinden oluşan davaya, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması üzerine İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi bakmıştı. Bu mahkeme 84 sanık hakkında beraat kararı vermiş, bu kez sahte delilleri üreten kumpasçılar hakkında soruşturma yürütülmüştü.

YÜZLERCE YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Kumpas davasında 68 sanık hakkında "zincirleme kamu görevlisi yetkisiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal, kamu görevlisi nüfuzu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama, delil uydurarak iftira ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan ceza isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin 379 yıldan 1375 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Kazım Aksoy'un 280 yıl 6 aydan 1012 yıla, Yurt Atayün'ün 223 yıl 6 aydan 1189 yıla ve Oğuzhan Ceylan'ın da 314 yıl 6 aydan 1155 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıkların da onlarca yıla kadar hapisleri öngörülüyor.

KUMPASIN YARGI AYAĞI

Poyrazköy davasında görev alan ancak şu an FETÖ firarisi olarak aranan eski savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in aralarında olduğu 48 eski hakim ve savcı hakkında da geçtiğimiz günlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlamıştı. Eski hakim savcıların davası Yargıtay'da görülecek.