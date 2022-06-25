İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 28 operasyonla örgütü darmaduman etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 28. aşaması olarak şüphelilerden 23'ünün Kara Kuvvetleri, 1'inin Deniz Kuvvetleri, 5'inin Hava Kuvvetleri ve 2'sinin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi. 27'si muvazzaf, 31'i asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 47 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21 Haziran'da İzmir merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler 47 şüpheliden 43'ünü gözaltına almayı başardı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'inin Albay, 28'inin Astsubay, 2'sinin Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'si hakkındaki gözaltı kararı, değişen delil durumu ve mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edilirken 2'si de delil durumu nedeniyle ilk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli de serbest kaldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 10'u tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de yurt dışında oldukları belirtildi.

2.5 YILDA 3 BİN 942 FETÖCÜ DEŞİFRE EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19 Kasım 2019'dan bugüne kadar düzenlenen 28 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 942 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 394'ü muvazzaf, 724'ü muvazzaf olmayan asker, 869'u darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 680'inin tutuklandığı, 618 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.