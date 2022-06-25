SON DAKİKA: MİT, Yunan istihbaratının Türkiye’deki casusu Muhammed Amar Ampara’yı yakaladı!

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELERİ HAKKINDA DA BİLGİ VERMİŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süren takip ve deşifre çalışmaları sırasında casus Ampara'nın Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi topladığı belirlendi. Zanlının Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamları ve Türkiye'deki Suriyeliler hakkında EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.

İKİ TÜRK BAYRAĞI ARASINDA ELLERİ KELEPÇELENDİ

MİT'in yaptığı izleme ve delillendirme faaliyetleri sonrasında Mohammed Amar Ampara düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanan Yunan casus, iki Türk bayrağı arasında elleri kelepçelendi.