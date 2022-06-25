SON DAKİKA: MİT, Yunan istihbaratının Türkiye’deki casusu Muhammed Amar Ampara’yı yakaladı!

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'deki casusluk faaliyetleriyle ilgili önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı uzun soluklu araştırmalar ve elde ettiği bilgiler neticesinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.
TSK UNSURLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLAMIŞ
Yunan casusu Ampara'nın Türkiye'ye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Casusun sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıkarıldı.
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELERİ HAKKINDA DA BİLGİ VERMİŞ
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süren takip ve deşifre çalışmaları sırasında casus Ampara'nın Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi topladığı belirlendi. Zanlının Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamları ve Türkiye'deki Suriyeliler hakkında EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.
İKİ TÜRK BAYRAĞI ARASINDA ELLERİ KELEPÇELENDİ
MİT'in yaptığı izleme ve delillendirme faaliyetleri sonrasında Mohammed Amar Ampara düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanan Yunan casus, iki Türk bayrağı arasında elleri kelepçelendi.