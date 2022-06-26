Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları yurt dışında örgütlülüğünü sağlamak için aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. En son FETÖ mensupları Fransa'nın Strasbourg şehrinde KHK ile ihraç edilen örgüt mensupları için organize oldu.

FETÖ'CÜLER SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANDILAR!

Önceki gün Fransa'da yapılan eylem için organize olan firari FETÖ'cüler katılımcı sayısının artırılması için sosyal medyayı aktif olarak kullandı.

FETÖ’cüler sosyal medyadan örgütlendi, firariler Fransa’da yürüdü | Video

Eylemin öncüsü Peaceful Actions Platform (Barışçıl Eylemler Platformu) da sosyal medyayı aktif olarak kullananlar arasındaydı.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'e övgüleriyle bilinen Peaceful Actions Koordinatörü Yasemin Aydın, firari FETÖ mensuplarına sosyal medyadan yapılan yayınlarla çağrıda bulunarak Fransa'nın Strasbourg şehrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde yapılacak eylem için çok sayıda katılım çağrısı yaptı.

FETÖ'cülerin bir araya gelmesi için eylemin organizatörlüğünü yapan Yüksel Kaya ise aynı sosyal medya hesabından yayınlanan yayında 24 Haziran 2022'deki (Cuma) eylem için şöyle çağrıda bulundu: "AİHM önünden Avrupa Konseyi binasına kadar yürüyeceğiz. İçimizden bir grup dilekçe verecek. Pankartlarla, sloganlarla onlara görevlerini hatırlatacağız. Sadece protesto değil, renkli ve zengin içerikli bir program olacak."

Peaceful Actions Platformu her iki ismin çağrısına sosyal medya hesaplarından yer verirken, Fransa'nın Strasbourg şehrinde KHK ile ihraç edilen örgüt mensupları için AİHM önünde yapılacak eylem için çok sayıda duyuru çağrısı paylaşıldı.

AİHM ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEN FETÖCÜLER SLOGAN ATTI

Geçtiğimiz cuma günü ise Fransa'nın Strasbourg şehrinde KHK ile ihraç edilen örgüt mensupları için AİHM önüne doğru yürüyüş başlatıldı. Bu yürüyüşle ilgili her anı sosyal medya hesaplarından paylaşan FETÖ mensupları alandaki sloganları da yine sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. FETÖ mensupları yürüyüş esnasında İngilizce slogan atarken, o sloganlardan bazılarını sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sloganlar şöyleydi: "Türkiye'de Herkes İçin Adalet", "Mağdurlar burada, mahkeme nerede?", "Adalet İstiyoruz"

TÜRKİYE'Yİ KARALADIKLARI MEKTUBU VERDİLER

Bu yürüyüşün organize heyeti adına eski diplomat Rumi Ünal Türkiye'yi karaladıkları ve şikâyet ettikleri uyarı mektubunu yürüyüş sonunda Avrupa Konseyi'ne bıraktı. Yine sosyal medyadan mektubu bırakmadan önceki açıklamaları sosyal medyadan paylaşıldı.

FETÖ FİRARİSİ KERİM BALCI DA ORADAYDI!

FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminin başarısız olduğunu öğrenince canlı yayında şoke olan ve halka "Evinize dönün, sokağa çıkmayın, darbeye direnmeyin" çağrısı yapan, kapatılan Zaman Gazetesi'nin İsrail muhabiri ve yazarı firari Kerim Balcı da AİHM önündeki eyleme katılanlar arasındaydı.

Yürüyüşten seslenen Kerim Balcı, "Geciken adalet hem mağdurları umutsuzluğa itiyor hem de diktatörlere cesaret veriyor. Biz bunu AİHM'e hatırlatmak için buradayız" ifadelerini kullandı. Bu sözlerini yine Peaceful Actions Platformu'nun sosyal medya hesabından videolu bir şekilde paylaşıldı.

TARIK TOROS, HAKAN ŞÜKÜR VE ENES KANTER DESTEK OLDU

AİHM önüne doğru yürüyüşte ise gidemeyenler videolu destek mesajları atarken kimileri sosyal medyadan yapılan canlı yayınlara çıkarak destek oldu. FETÖ'cü Tarık Toros da onlardan biriydi. Toros, sosyal medyadan canlı yayınlanan FETÖ'cülerin yürüyüşü esnasında canlı yayında yorumlarda bulundu.

FETÖ'nün spor dünyasındaki isimlerinden Hakan Şükür ise videolu bir mesaj göndererek yürüyüşe destek olanlardan oldu. Şükür'ün ifadelerini paylaşan Peaceful Actions Platformu'ndan şu ifadelere yer verildi: "Eski milli futbolcu Hakan Şükür, maruz kaldığı hukuksuzluklardan örnek verip AİHM yargıçlarına çağrı yaptı: Onlardan ciddi beklentim var. Binlerin, yüzbinlerin mağduriyetini gidermeliler."

Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen soyadını değiştiren NBA oyuncusu FETÖ'cü Enes Kanter Freedom da alandakilere mesaj gönderenlerdendi. Kanter videolu açıklamasında AİHM seslenerek "Neden sessiz kalıyorsunuz? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlılığınızı gösterin" diyerek FETÖ'cülere desteğini sundu.

EMRE USLU VE ADEM YAVUZ ARSLAN PAYLAŞTI!

Emre Uslu ile Adem Yavuz Arslan ise sosyal medyayı aktif kullanan firari FETÖ'cüler arasında. Her ikisi de Fransa'daki FETÖ'cülerin yürüyüşüyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Yürüyüş sonrası platformda söz alan kimi FETÖ'cülerin konuşma içeriklerini paylaşan Emre Uslu, "Bu eylemin en güzel yanı eylemin bugün verdiği mesaj değil geleceğe verdiği mesaj. Ben bu eylemi KHK'lıların siyasete yürüyüşünün ilk adımı olarak da oluyorum. Asıl bu mesaj kurtarır Türkiye'yi bu karanlık dehlizden AİHM değil" ifadelerini kullandı.

Bir diğer FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ise Peaceful Actions Platformu'ndan canlı yayınlarla ve videolarla aktarılan eyleme desteğini sosyal medyadan şu cümlelerle gösterdi: "İnsan Hakları mücadelesi gelişiyor-genişliyor. Bugünkü eylemden bağımsız olarak söylüyorum: siyasi hareket kaçınılmaz!"

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDAN DEĞERLENDİRME YAPTILAR

Franda'da AİHM önüne yürüyüşün eyleminin ardından yapılan açıklamalar FETÖ mensuplarının hesabından, sosyal medyadan aktif bir şekilde paylaşıldı. Hatta eylemin değerlendirmeleri sosyal medya platformlarından yapılmaya devam ediliyor.