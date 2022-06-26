Yaralı eşek, ekipleri ağlattı

Marmaris'teki orman yangınında alevlerin ortasında kalıp vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan eşek, Doğa Koruma Milli Parklar ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekiplerince kurtarıldı. Küfre bölgesinde soğutma çalışması yapan ekipler, eşek sesi duyunca harekete geçti. 3.5 saat süren yoğun çabalar sonucu yaralı hayvanın yeri bulundu. Yaşadığı travmanın etkisiyle kaçmaya çalışan hayvanı sakinleştirerek su veren ekipler, Yangın Koordinasyon Merkezi'ne getirdikleri hayvanın tedavisine başladı.Eşeği kurtaran gönüllülerden HAYTAP Aydın Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Bulduğumuzda durumu iç açıcı değildi. Onu öyle görünce çok duygulandık. Masumiyetini, mazlumluğunu gördüğünüzde zaten orada eriyorsunuz. Veteriner hekimimiz yanıklarını tespit edip soğutma uyguladı, merhemlerini sürdü" dedi. Hayati tehlikesi bulunmayan eşek Gökova Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.