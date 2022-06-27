9. Konya Bilim Festivali 281 bin bilim meraklısını ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen 9. Konya Bilim Festivali çok yoğun ilgi gördü.

Bu yıl ilk kez akşam saatlerinde düzenlenen ve açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan 9. Konya Bilim Festivali, Konya'dan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden her yaştan bilim meraklısına ev sahipliği yaptı. Dolu dolu bilimsel içeriklerle 4 gün süren Bilim Festivali harika bir finalle sona ererken katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nde 9. Konya Bilim Festivali'ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu yıl 16.00-23.00 saatleri arasında yaptıkları Bilim Festivali'ne çok yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Firmalarımızın çok büyük ilgisi oldu. Bu yıl yine Milli Teknoloji Hamlesi'nin çıktısı olan ulusal firmalarımız çocuklarımızla bir araya geldi. TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, ASELSAN KONYA, BAYKAR, TUSAŞ, HAVELSAN, Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız festivalimize katılan önemli kurumlar oldu. Yine Bayraktar ve Akıncı TİHA'da çocuklarımızı selamladı. Burada yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızı Milli Teknoloji Hamlesi'yle tanıştırmak ve zihinlerinde bir bilim ışığı yakmak." diye konuştu.

YOĞUN KATILIM OLDU

Konya Bilim Festivali'ne bu yıl yine rekor bir katılım olduğunu dile getiren Başkan Altay, "281 bin vatandaşımızı 9. Bilim Festivalimizde ağırlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çocukların elinden tutarak bilim festivalimize gelen anne-babalara, babaannelere ve dedelere çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl herkesin coşkuyla kutladığı bir bilim festivali gerçekleştirilmiş oldu. İnşallah gelecek yıldan itibaren bilim festivalimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KONYA BİLİM MERKEZİMİZ ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK"

Konya Bilim Festivali'nin artık sadece Konya'nın takip ettiği değil, özellikle civar illerinden de katılımın olduğu önemli bir festival haline geldiğini büyük bir memnuniyetle gördüklerini aktaran Başkan Altay, "İnşallah Bilim Merkezimiz, Bilim Festivalimiz Konya'ya ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Çalışma arkadaşlarıma ve stantlardaki görevli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı güler yüzle karşıladılar. Bu yıl özellikle etkinlik alanında çocuklarımızın atölye çalışmalarında da çok büyük bir gelişim sağladık. Çocuklar bilimi sadece izlemedi, atölyelerde birebir uygulayarak da bilimle tanışma imkanına kavuşmuş oldular." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

BİLİM FESTİVALİ İLKLERE SAHNE OLDU

Konya'dan ve farklı şehirlerden, her yaştan on binlerce bilim meraklısına ev sahipliği yapan 9. Konya Bilim Festivali, bu yıl da ilklere sahne oldu. Festivalde, drone gösterileri, video mapping uygulamaları, ışık gösterileri ve birbirinden eğlenceli sahne gösterileri ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. 100 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleştirilen 9. Konya Bilim Festivali'nde; bilimsel etkinlikler, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler yer aldı. Doğa ve tarım, robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, uzay ve havacılık gibi alanlarda gerçekleşen atölyelerde katılımcılar bilimsel bir keşif sürecine aktif olarak dâhil olma keyfini yaşadı.

ÇOCUKLAR ATÖLYELERDE BİRE BİR BİLİMLE TANIŞTI

Fizik, kimya, biyoloji, sanat, tasarım, teknoloji ve mühendislik atölyelerinin yer aldığı, özellikle çocuklara ve gençlere bilimin en eğlenceli haliyle sunulduğu Bilim Festivali, tematik atölye alanları, seçkin kurum ve kuruluşların açtığı sergilerle her yaştan katılımcının beğenisine sunuldu.

TÜRKİYE'NİN GURURU OLAN YERLİ VE MİLLİ ARAÇLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye'nin önemli savunma sanayi ve bilim - teknoloji kuruluşlarının yer aldığı festivalde, Milli Muharip Uçağı, yerli ve milli savaş helikopteri 'Atak', İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB2, yerli genel maksat helikopteri 'Gökbey', Uçan Araba Cezeri gibi Türkiye'nin gururu olan araçlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.