Başkan Erdoğan’dan Meclis’e çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneğinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da başlayan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istiyorum.

Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, merhum cumhurbaşkanları hak sahiplerine yapılan ödemelerin göstergesidir.

Son Dakika: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video

MECLİS'E CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ ÇAĞRISI!

Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endekslidir. Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordur. Muhalefet işi öylesine zıvanasından çıkardı ki, bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değil.

Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağdur olmaması sebebiyle milletvekilli maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanının önünde olacağı için tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin.