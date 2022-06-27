Haberler Gündem Haberleri HDP'li Danış Beştaş polise yumruk atan Salihe Aydeniz'i savundu
Giriş Tarihi: 27.6.2022 17:19 Son Güncelleme: 27.6.2022 17:20

HDP'li Danış Beştaş polise yumruk atan Salihe Aydeniz'i savundu

HDP’li Danış Beştaş polise yumruk atan Salihe Aydeniz’i savundu

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'i skandal bir şekilde savundu. HDP'li Danış Beştaş, "Milletvekilimiz Salihe Aydeniz gibi, elini refleks olarak kaldırmak, polise yumruk atmak oluyor. Savcılar fezleke yarışına; kolluk, milletvekilleri hakkında tutanak tutma yarışına girmiş." dedi.

HDP, geçtiğimiz günlerde terörist başı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla İstanbul Kadıköy'de bir yürüyüş düzenledi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, izinsiz yürüyüşe müdahale eden polise attığı yumruğun görüntüleri ise büyük tepki çekti.

DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk attığı an

Olayın ardından; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.

Gelişmelerin ardından bugün Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Salihe Aydeniz'i savundu.

Beştaş, Aydeniz'in yumruğunu 'refleks' olarak nitelendirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Milletvekilimiz Salihe Aydeniz gibi, elini refleks olarak kaldırmak, polise yumruk atmak oluyor. Savcılar fezleke yarışına; kolluk, milletvekilleri hakkında tutanak tutma yarışına girmiş." dedi.

Polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'le ilgili yeni gelişme

ARKADAŞINA GÖNDER
HDP'li Danış Beştaş polise yumruk atan Salihe Aydeniz'i savundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA