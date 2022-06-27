HDP’li Danış Beştaş polise yumruk atan Salihe Aydeniz’i savundu

HDP, geçtiğimiz günlerde terörist başı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla İstanbul Kadıköy'de bir yürüyüş düzenledi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, izinsiz yürüyüşe müdahale eden polise attığı yumruğun görüntüleri ise büyük tepki çekti.