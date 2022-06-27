Mansur Yavaş’ın Meclis Başkanvekili Ünal hakkındaki şikayeti işleme konulmadı

ÜNAL: "MANSUR YAVAŞ'A KÜÇÜK İŞLERLE UĞRAŞACAĞINA ANKARA'NIN VAR OLAN SORUNLARINA EĞİLMESİNİ TAVSİYE EDERİM"



SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne dahi gelmediğini, kendisini savcılığa şikayet etmek suretiyle boş işlerle uğraştığını belirterek, "Sayın Mansur Yavaş'a, bu gibi küçük işlerle uğraşacağına Ankara'nın var olan sorunlarına eğilmesini tavsiye ederim" dedi.





Fatih Ünal şunları söyledi:



"Meclis Başkanvekili hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak herhalde Türkiye tarihinde bir ilktir. Ben daha önce böyle bir talep ile savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlamıyorum."



"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne dahi gelmeyen Mansur Yavaş'ın bizleri savcılığa şikayet etmek suretiyle boş işlerle uğraştığını söylemiştim. Sayın Mansur Yavaş maalesef Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelemediği gibi belediyeyi de yönetememektedir."

"Acziyetini ve başarısızlığını örtmek ve gündemde kalmak adına da bu gibi küçük işlere tevessül eder hale gelmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bunu teyit eder şekilde emsal bir karara imza atmıştır. Sayın Mansur Yavaş'a, bu gibi küçük işlerle uğraşacağına Ankara'nın var olan sorunlarına eğilmesini tavsiye ederim."





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İŞTE O KARAR



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Mansur Yavaş'ın suç duyurusunda, Fatih Ünal'ın görevini kötüye kullandığı iddia edildi. Suç duyurusunda Fatih Ünal hakkında adli soruşturma yürütülmesi ve iddianame hazırlanarak kamu davası açılması istendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Mansur Yavaş'ın söz konusu başvurusunu işleme alınmadı.

Kararda; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 9. maddesine göre; Meclis çalışmalarında meclise, belediye başkanının başkanlık edeceği, Belediye Başkanı'nın bulunmadığı durumlarda ise meclis başkan vekilinin meclise başkanlık edeceğinin hükme bağlandığına dikkat çekildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararında şöyle denildi:



Kararda şöyle denildi:



"Belediye meclisindeki görüşmeleri sevk ve idare etme yetkisinin bu nedenle (Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 9. maddesi) Belediye Meclis Başkanı'na ait olduğu, şikayet edilen Belediye Meclis Başkanı'nın kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı yetkileri kullanarak belediye meclisini yönettiği, belediye meclisinin o ilin sorunlarının tartışıldığı ve karara bağlandığı yerler olduğu, bu yönüyle hatiplerin demokrasi gereği kürsüden söz ve düşüncelerini açıklama hakkının bulunduğu, konuşma sırasında kişilik haklarına yönelik sarf edildiği iddia olunan sözlerle ilgili olarak maddi tazminat yönüyle hukuk mahkemelerine başvurulabilineceği, belediye meclis başkanının meclisi yönetim tarzı ile ilgili hususlardaki itirazi kayıtların, meclis üyelerinde olduğu gibi ancak disiplin soruşturmasına konu edilebileceği, şikayetin bu nedenle görevi kötüye kullanma suçunun konusunu oluşturamayacağı, cezai yönden tahkikatı gerektirir bir durumun bulunmadığı, atılı görevi kötüye kullanma suçunun yasal unsurlarının bu nedenle oluşmadığı anlaşılmakta şikayete konu dilekçenin işleme konulmasına, Danıştay 1. Dairesi'nin 3 Mart 2005 tarhli 2004/794 esas ce 2005/301 karar sayılı içtihadı gereğince kesin olarak karar verildi."