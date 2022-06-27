Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı
Giriş Tarihi: 27.6.2022 20:34 Son Güncelleme: 27.6.2022 21:01

Son dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika açıklamasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili müjdeyi paylaştı. Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacak." dedi. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? sorusu böylelikle cevap buldu. 9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü arasında kalan 13 ve 14 Temmuz idari izinli sayılacak. Bayram tatili 9 gün olacak.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatili ile ilgili müjdeyi paylaştı. Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacak." dedi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? sorusu böylelikle cevap buldu.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram tatilinin süresi ile ilgili önemli açıklama | Video

MİLYONLAR MERAKLA BEKLİYORDU

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Tatili kaç gün olacak? sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yanıt buldu.

13 VE 14 TEMMUZ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Başkan Erdoğan Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü arasındaki 13 ve 14 Temmuz'un idari izinli sayılacağını aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Erdoğan "Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacak." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI 9 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Kurban Bayramı ne zaman? 9 Temmuz 2022'de başlayan ve 12 Temmuz'da sona eren Kurban Bayramı'ndan sonraki 13 ve 14 Temmuz tarihleri de tatil edildi. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'Petrol' müjdesi! Değeri 1 milyar dolar

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA