Son dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatili ile ilgili müjdeyi paylaştı. Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacak." dedi.
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? sorusu böylelikle cevap buldu.
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MİLYONLAR MERAKLA BEKLİYORDU
Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Tatili kaç gün olacak? sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yanıt buldu.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
Erdoğan "Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacak." ifadelerini kullandı.
KURBAN BAYRAMI 9 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Kurban Bayramı ne zaman? 9 Temmuz 2022'de başlayan ve 12 Temmuz'da sona eren Kurban Bayramı'ndan sonraki 13 ve 14 Temmuz tarihleri de tatil edildi. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'Petrol' müjdesi! Değeri 1 milyar dolar