Son dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

KURBAN BAYRAMI 9 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Kurban Bayramı ne zaman? 9 Temmuz 2022'de başlayan ve 12 Temmuz'da sona eren Kurban Bayramı'ndan sonraki 13 ve 14 Temmuz tarihleri de tatil edildi. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.

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