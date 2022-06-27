TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Dış politikada her zaman devletimizin yanındayız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Parlamentosu önündeki basın açıklamalarının engellenmek istediğini söyleyerek, "TDP Genel Sekreteri Sayın Teoman Mutlu sözlü ve fiili bir saldırıya maruz kaldı" ifadelerini kullandı.
Sarıgül, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, Atina'da yaşadığı gerginliği anlattı.
"AMERİKA'NIN OYUNUNA GELMEYELİM' MESAJI VERMEK İSTEDİK"
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan Parlamentosu önünde basın açıklaması yapmaya başladığımız esnada oradaki bir grubun gerçekten sözlü ve zaman zaman da fiziki saldırıları ile karşı karşıya kaldık. Genel Sekreterimiz Sayın Teoman Mutlu ile birlikte cumartesi günü Yunanistan Parlamentosu'nun önünde olduk.
Aslında bizim oradaki amacımız; tamamen şu idi: Biz barışçı bir ülkeyiz. Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği hedef gerçekten barıştır. İki ülkenin kıyısındaki iki güzel millet olarak Amerika'nın oyununa gelmeyelim, NATO'nun oyununa gelmeyelim. Ege Denizi gerçekten bir barış denizi, huzur denizi olsun iki ülke insanlarının da saygı ve sevgi ile yararlandığı bir deniz olsun.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Amerika'nın oyununa gelmeyelim" mesajı vermek istedik | Video
"BU MESAJ BENİ SON DERECE ÜZDÜ"
Bizi oraya götüren neden şu idi: Özellikle Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'in ABD Parlamentosu'nda yapığı konuşma şık bir konuşma olmamıştır. Sayın Miçotakis, Amerika Parlamentosu'nda o konuşmayı yapmadan kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmişti.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından son derece şık, son derece güzel bir şekilde karşılanmıştı. Türkiye'de verdiği mesajlar son derece olumluydu. Amerikan Senatosu'nda verdiği mesaj doğru bir mesaj olmamıştır. Bu mesaj şahsen beni son derece üzmüştür.
"DIŞ POLİTİKADA HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"
Biz orada aslında barış çağrısı yaptık. Biz orada Yunanistan halkının da barış isteklerini dile getirdik. Biz orada sadece Türk halkına barış için gitmedik. Yunanistan halkına da barış için gittik.
Yunanistan NATO'nun ve ABD'nin oyuncağı olmamalı. NATO'nun ve ABD'nin oyuncağı olan Ukrayna'nın içine düştüğü durum ortada. İkinci ve en önemli husus; NATO'nun özellikle orantısız bir şekilde Yunan adalarında silahlanması Türkiye Cumhuriyeti olarak bizi, siyasi sorumluluğunun bilincinde olan Türkiye Değişim Partisi'nin gündeminde. Biz dış politikada her zaman devletimizin yanında olan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla biz oraya giderken barışa gittik, demokrasiye gittik."