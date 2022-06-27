TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Dış politikada her zaman devletimizin yanındayız

"BU MESAJ BENİ SON DERECE ÜZDÜ"

Bizi oraya götüren neden şu idi: Özellikle Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'in ABD Parlamentosu'nda yapığı konuşma şık bir konuşma olmamıştır. Sayın Miçotakis, Amerika Parlamentosu'nda o konuşmayı yapmadan kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmişti.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından son derece şık, son derece güzel bir şekilde karşılanmıştı. Türkiye'de verdiği mesajlar son derece olumluydu. Amerikan Senatosu'nda verdiği mesaj doğru bir mesaj olmamıştır. Bu mesaj şahsen beni son derece üzmüştür.